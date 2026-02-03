Antena Meniu Search
Video 28 de judeţe şi Bucureşti, în continuare sub cod galben de ger. Temperaturile cresc puternic de miercuri

Ne mai aşteaptă încă o noapte de ger. 28 de judeţe, plus Bucureşti, sunt sub avertizare cod galben. Cel mai rău a fost azi-noapte, când temperaturile au coborât până la minus 20 de grade Celsius. Viscolul şi gerul au început să aducă probleme încă de duminică în sudul ţării şi în Modova. 

de Angela Bertea

la 03.02.2026 , 08:38

Ninsoarea abundentă a adus 40 de centimetri de zăpadă în zonele din Bucureşti unde a viscolit. După o noapte în care temperatura resimţită a ajuns la -14 grade Celsius, ieri dimineaţă, drumul până la şcoală sau la serviciu a fost un chin.

Oamenii şi-au croit greu poteci prin zăpada şi au deszăpezit trotuarele ca să poată ieşi din curţi.

Viscolul a astupat drumurile cu zăpadă şi în Mehedinţi, Dolj, Argeş şi Vâlcea. Mai multe şcoli au făcut ieri cursuri online pentru că elevii nu au putut să ajungă la ore.

Şi tot în judeţul Vâlcea, drumarii au lucrat la foc continuu pentru a menţine şoselele curate după ce omătul a acoperit rapid carosabilul.

Valul de aer polar a adus ger năprasnic în trei sferturi din ţară. Cea mai scăzută temperatură s-a înregistrat în judeţul Botoşani, -15 grade Celsius. Frigul a adus necazuri şi în Suceava. Oamenii au ieşit din case doar de nevoie.

Vremea se schimbă, însă, din nou zilele următoare.

"Temperaturile vor creşte radical de miercuri, mai întâi în regiunile vestice, apoi şi în restul ţării. Joi va fi cea mai caldă zi a săptămânii, vor fi până la 15 grade în Banat şi Crişana şi se vor înregistra 9 grade în Bucureşti. În plus, va ploua în multe regiuni şi va reveni riscul de inundaţii", explică Simona Căpşună, meteorolog Observator.

Toată luna februarie va fi la extreme, anunţă meteorologii. Perioadele cu ger vor alterna cu temperaturi de primăvară.

Angela Bertea
