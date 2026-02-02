Şefa diplomaţiei UE: "Ideea că Ucraina ar trebui să cedeze teritorii Rusiei e periculoasă"

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, trage un semnal de alarmă. Ea afirmă că orientarea spre ideea că Ucraina ar trebui să cedeze teritorii Rusiei riscă să reducă reponsabilitatea Rusiei pentru agresiune.

Kallas și-a exprimat opinia despre situația din Ucraina, la mai puțin de o lună înainte de împlinirea a patru ani de la începerea invaziei, potrivit The Guardian.

Șefa diplomației UE a precizat că "problema este că ceea ce vedem în acest moment este că s-au exercitat presiuni puternice asupra ucrainenilor pentru a face concesii foarte dificile", însă oficiala a avertizat că acest lucru riscă "să estompeze imaginea reală a problemei".

"Dacă ne gândim la ultimii 100 de ani, Rusia a atacat cel puțin 19 țări, unele dintre ele de 3 sau 4 ori. Niciuna dintre aceste țări nu au atacat Rusia", a precizat Kallas.

Ea a precizat că Europa ar trebui să insiste ca Rusia să facă concesii, inclusiv limitarea armatei, a forțelor militare, dar și a armelor nucleare, precum și să ceară tragerea la răspundere pentru "crimele pe care le-au comis".

Kallas afirmă că Rusia încearcă să se concentreze pe negocierile cu SUA pentru a evita discuțiile dificile, pentru că aceștia consideră că "discuțiile cu americanii îi ajută să obțină cererile maximaliste pe care nici măcar nu le-au cucerit militar".

Reamintim că sâmbătă, negocierile dintre delegațiile SUA și Rusia, desfășurate la Miami, au fost caracterizate de partea SUA drept: "productive și constructive". Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, lăudând activitatea omologului rus, Kirill Dmitriev din cadrul întâlnirii.

Ea a insistat însă că UE are "un rol foarte clar" în verificarea oricărui potențial acord de pace viitor, deoarece "este nevoie de implicarea Europei".

Recent, președintele Volodimir Zelenski , într-o anumită etapă de negocieri are nevoie și de rolul Europei, deoarece o mare parte din garanțiile de securitate o reprezintă aderarea Ucrainei la UE, dar și apartenența în Coaliția de Voință.

