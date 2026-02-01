Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Cât îl "costă" pe un angajat cu salariu minim o zi de concediu medical

De azi încolo, nu mai suntem plătiţi pentru prima zi de concediu medical. Guvernul spune că măsura vine să descurajeze concediile fictive, dar e evident că este şi o metodă de a economisi până la un miliard de lei anual. O zi de plată pierd nu doar cei care se îmbolnăvesc din senin, măsura îi afectează şi pe bolnavii cronic, dar şi pe mamele care intră în concediu pre sau postnatal.

de Andreea Milea

la 01.02.2026 , 19:38

Renunţarea la o zi de plată duce la pierderi care variază în funcţie de veniturile angajaţilor. Şi vă propun să îi luăm pe rând. Cei plătiţi cu salariul minim pe economie pierd aproape 60 de lei, în cazul unui concediu medical mai scurt de o săptămână, sau 80 de lei dacă repaosul prescris de medic e mai lung de două săptămâni.

Cu cât creşte salariul, cu atât paguba din buzunar este mai mare. Angajaţii cu venituri medii pierd aproape 150 de lei pentru un medical mai scurt de o săptămână şi aproape 200 de lei, pentru concediile mai lungi de 14 zile.

În cazul unui venit net de 10.000 de lei, prima zi pierdută din medical reprezintă fie 267 de lei, fie peste 360 de lei. Neplătite în prima zi de medical vor fi şi mamele care intră în prenatal sau în concediul de creştere a copilului. Ministerul Săntătăţii a calculat economii la buget de un miliard de lei pe an şi acelaşi minister lucrează acum la o ordonanţă prin care de această măsură să fie scutiţi, totuşi, cronicii cu un istoric de internări repetate. Dar până atunci, suntem cu toţii în aceeşi oală. Vă reamintesc că, în august anul trecut, autorităţile au mai băgat o dată foarfeca în concediile medicale pentru boli obişnuite.

Articolul continuă după reclamă

Astfel, un medical mai scurt de o săptămână este plătit cu 55% din veniturile angajatului. Procentul urcă în cazul concediilor de până la două săptămâni la 65% şi ajunge la 75% abia în cazul medicalelor ce depăşesc două săptămâni.

Andreea Milea
Andreea Milea Like

Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live.

guvern concediu medical prima zi economie buget
Înapoi la Homepage
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! &#8220;Ce vă mai place să le numărați banii altora&#8221;
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare?
Observator » Evenimente » Cât îl "costă" pe un angajat cu salariu minim o zi de concediu medical