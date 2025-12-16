Imagini spectaculoase au fost surprinse în Brazilia. O replică a Statuii Libertăţii s-a prăbuşit în timpul unei furtuni în oraşul Guaiba, în apropiere de Porto Alegre.

Vântul a bătut cu peste 93 de kilometri pe oră, suficient cât să dărâme structura înaltă de 24 de metri.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, întrucât parcarea din apropierea statuii era goală în acel moment.

Vânturi de 80-90 km/h

Structura instalată, în 2020, în orașul Guaíba din statul Rio Grande do Sul, s-a înclinat încet înainte de a se prăbuși în parcarea goală. Baza de 11 metri a rezistat ferm, iar acțiunea rapidă a cetățenilor de a muta vehiculele a prevenit orice pagube.

Primarul orașului Guaíba, Marcelo Maranata, a confirmat prăbușirea pe rețelele de socializare, declarând că vânturile au atins 80-90 km/h, dar nimeni nu a fost rănit.

