Video Replică a Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit într-o parcare în timpul unei furtuni violente
Imagini spectaculoase au fost surprinse în Brazilia. O replică a Statuii Libertăţii s-a prăbuşit în timpul unei furtuni în oraşul Guaiba, în apropiere de Porto Alegre.
Vântul a bătut cu peste 93 de kilometri pe oră, suficient cât să dărâme structura înaltă de 24 de metri.
Din fericire, nimeni nu a fost rănit, întrucât parcarea din apropierea statuii era goală în acel moment.
Vânturi de 80-90 km/h
Structura instalată, în 2020, în orașul Guaíba din statul Rio Grande do Sul, s-a înclinat încet înainte de a se prăbuși în parcarea goală. Baza de 11 metri a rezistat ferm, iar acțiunea rapidă a cetățenilor de a muta vehiculele a prevenit orice pagube.
Primarul orașului Guaíba, Marcelo Maranata, a confirmat prăbușirea pe rețelele de socializare, declarând că vânturile au atins 80-90 km/h, dar nimeni nu a fost rănit.
