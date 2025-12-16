Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Replică a Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit într-o parcare în timpul unei furtuni violente

Imagini spectaculoase au fost surprinse în Brazilia. O replică a Statuii Libertăţii s-a prăbuşit în timpul unei furtuni în oraşul Guaiba, în apropiere de Porto Alegre.

de Redactia Observator

la 16.12.2025 , 14:42
Replică a Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit într-o parcare în timpul unei furtuni violente Statuie Brazilia - X Galerie (4)

Vântul a bătut cu peste 93 de kilometri pe oră, suficient cât să dărâme structura înaltă de 24 de metri.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, întrucât parcarea din apropierea statuii era goală în acel moment.

Vânturi de 80-90 km/h

Articolul continuă după reclamă

Structura instalată, în 2020, în orașul Guaíba din statul Rio Grande do Sul, s-a înclinat încet înainte de a se prăbuși în parcarea goală. Baza de 11 metri a rezistat ferm, iar acțiunea rapidă a cetățenilor de a muta vehiculele a prevenit orice pagube.

Primarul orașului Guaíba, Marcelo Maranata, a confirmat prăbușirea pe rețelele de socializare, declarând că vânturile au atins 80-90 km/h, dar nimeni nu a fost rănit.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vant statuie brazilia
Înapoi la Homepage
Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro
Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro
Fiica Gabrielei Lucuțar, operată de urgență după ce a încercat o provocare de pe TikTok. Ce a povestit Regina Întunericului
Fiica Gabrielei Lucuțar, operată de urgență după ce a încercat o provocare de pe TikTok. Ce a povestit Regina Întunericului
Kennedy Boateng, anunţ despre prelungirea contractului cu Dinamo: “Cei din club îmi ştiu valoarea! Iubesc să joc aici”
Kennedy Boateng, anunţ despre prelungirea contractului cu Dinamo: “Cei din club îmi ştiu valoarea! Iubesc să joc aici”
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc
O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc
Comentarii


Întrebarea zilei
Excluşi din Medicină pentru concedii medicale ilegale. Vi se pare o măsură prea drastică?
Observator » Ştiri externe » Replică a Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit într-o parcare în timpul unei furtuni violente