Moş Crăciun şi-a început deja periplul prin lume. În Brazilia, a dat costumul clasic pe cel de scafandru, iar în Italia, a coborât în rapel de pe un spital. Peste tot au oferit însă cadouri. După doi ani de război, la Bethleem oamenii aşteaptă, cu emoţie sărbătoarea Naşterii Domnului. În vreme ce la New York se lucrează deja pentru spectacolul de Revelion.

În locul naşterii lui Isus, oamenii aşteaptă cu profundă emoţie seara de Crăciun. "A avea ocazia să cânți imnuri de Crăciun chiar acolo, în Grota Nașterii Domnului, în Ajunul Crăciunului, la miezul nopții, este un moment foarte special. Este locul unde a avut loc evenimentul. Este locul unde s-a născut Isus", a declarat Joseph Hazboun, compozitor și muzician.

Cum a apărut Moş Crăciun în Brazilia sau Italia

În cel mai sfânt loc de pe Pământ, Moş Crăciun a ţinut să îi înveselească pe oameni după doi ani în care războiul a suprimat sărbătorile. "Atunci când am venit aici, în Israel, am fost atât de fericit să aflu că în inima orașului vechi, la Noua Poartă, avem aceste daruri mărețe din partea orașului. Așa că sunt foarte fericită și vă doresc Crăciun fericit și un An Nou fericit", a declarat Anastasia Duneivitch, rezident local.

În Brazilia, Moş Crăciun a îmbrăcat costumul de scafandru, dar nu a renunţat la barba albă şi căciula roşie. Într-un acvariu uriaş din Rio de Janeiro, vizitatorii au putut să-l admire în timp ce înota alături de rechini. O tradiţie care durează deja de 10 ani. De clipe de fericire au avut parte copiii care sunt internaţi în spitalul Bambino Gesu din Roma. Cinci alipinşti utilitari costumaţi în Moş Crăciun au coborat pe faţada de sticlă a clădirii şi au oferit cadouri prin ferestre. Apoi s-au distrat împreună cu micuţii pacienţi în camera de joacă a spitalului.

Cu o săptămână înainte de Crăciun, americanii sunt deja pregătiţi pentru noaptea în care se schimbă anii. "Sărbătorim 10 ani de căsătorie și acesta era visul ei să vină la New York City pentru aniversarea noastră", a declarat Sean Gassner, turist. Cifre uriaşe vor fi ridicate în vârful clădirii One Times Square și se vor aprinde în seara de Revelion.

