Primul pilot român care a doborât o dronă pe teritorul României a oferit un scurt interviu pentru MApN. Cu identitatea protejată, pilotul spune că nu ştia pentru ce se ridică de la sol.

Primul pilot doborât o dronă în România: "N-am ştiut pentru ce decolăm, am ştiut că trebuie să apărăm ţara" - Captură Facebook / MApN

Vinerea trecută România a înregistrat o premieră. Piloţii români au doborât prima dronă intrată neautorizat pe teritoriul naţional. "N-am știut pentru ce decolăm, dar am știut că noi mergem să ne apărăm țara", spune pilotul român. Acesta a mai precizat că munca în echipă, cu cei care coordonau misiunea de la sol, a fost cheia reuşitei misiunii.

Piloţii români, decoraţi

"Noi suntem acolo să-i protejăm, zi și noapte, șapte zile din șapte", a fost mesajul pilotului pentru cetăţenii români. Doi piloți ai Forțelor Aeriene Române care au participat la misiuni de interceptare și doborâre a unor drone în România și Lituania au fost înaintați în grad, alături de membrii echipajului de asistență care au contribuit la desfășurarea operațiunilor.

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Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a semnat ordinele de înaintare în gradul următor, în mod excepțional, pentru trei ofițeri și șapte maiștri militari care au avut un rol important în succesul misiunilor desfășurate în Lituania și în România.

Ceremonialul de înaintare în grad a avut loc miercuri, 29 iulie 2026, la Baza 86 Aeriană Borcea. Cu această ocazie, ministrul Apărării a subliniat că misiunile de poliție aeriană sunt rezultatul muncii unei echipe complexe, în care fiecare militar are un rol esențial.