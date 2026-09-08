Miliardarul care a lăsat UK pentru Grecia. Plătea taxe de 447 mil. de lire pe an, la greci are regim special

Miliardarul britanic Chris Rokos, fondatorul unuia dintre cele mai mari fonduri speculative macro din lume, își mută rezidența fiscală din Marea Britanie în Grecia, devenind cel mai recent nume important din industria financiară care părăsește țara pe fondul temerilor privind majorarea taxelor de către guvernul laburist.

Rokos se numără printre cei mai mari contribuabili individuali din Marea Britanie. Anul trecut, el și-a plătit 477 de milioane de lire sterline, în condițiile în care fondul său de investiții, Rokos Capital Management, cu active de aproximativ 22 de miliarde de dolari, a înregistrat câștiguri importante într-o perioadă marcată de volatilitate pe piețele financiare, relatează Financial Times.

Chris Rokos, printre cei mai mari contribuabili individuali din Marea Britanie

În ultimii ani, mai multe jurisdicții din Europa și Orientul Mijlociu au introdus facilități fiscale menite să atragă persoane cu averi foarte mari. Printre principalele destinații ale celor care au părăsit Marea Britanie se numără Italia, Emiratele Arabe Unite și Elveția.

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Grecia încearcă, la rândul său, să atragă investitori bogați printr-un regim fiscal avantajos. Țara aplică o taxă anuală fixă de 100.000 de euro, prin care persoanele eligibile pot beneficia de scutirea de la impozitarea în Grecia a veniturilor obținute în străinătate, pentru o perioadă de până la 15 ani. Pentru a beneficia de acest regim, persoanele trebuie să demonstreze și că au investit cel puțin 500.000 de euro în Grecia.

Grecia încearcă să atragă investitori bogați printr-un regim fiscal avantajos

Rokos Capital Management este unul dintre cele mai mari și cunoscute fonduri speculative macro la nivel mondial. Compania are peste 370 de angajați și birouri în Londra, New York, Abu Dhabi și Singapore.

Chris Rokos și-a început cariera în tranzacționare pe cont propriu la Credit Suisse. În 2002, a plecat de la bancă și a contribuit la înființarea Brevan Howard Asset Management, alături de Alan Howard și de o echipă de traderi.

În 2012, Rokos a părăsit Brevan Howard și, ulterior, a ajuns în instanță pentru a fi eliberat de o clauză de neconcurență cu o durată de cinci ani. În 2015 și-a fondat propria companie, Rokos Capital Management.

Spre deosebire de alte fonduri speculative de dimensiuni comparabile, RCM depinde în mare măsură de deciziile fondatorului său. Rokos este principalul factor de decizie al companiei, iar tranzacțiile importante sunt inițiate sau aprobate de acesta.

Plecarea sa din Marea Britanie a fost relatată inițial de Bloomberg. Rokos este, de asemenea, unul dintre cei mai importanți filantropi britanici.

El a primit o bursă pentru a studia la Eton College în anii 1980, iar ulterior a finanțat la instituție programul de burse care îi poartă numele. În acest an, miliardarul a promis o donație de 190 de milioane de lire sterline către Universitatea Cambridge, cea mai mare donație individuală primită vreodată de o universitate din Marea Britanie.

Rokos a investit, de asemenea, 175 de milioane de lire sterline în transformarea istoricii proprietăți Tottenham House din Wiltshire.

Rokos nu este singurul miliardar sau finanțist important care a ales să părăsească Marea Britanie în ultimii ani. Printre cei care și-au mutat rezidența se numără magnatul oțelului Lakshmi Mittal, omul de afaceri egiptean Nassef Sawiris, considerat cel mai bogat om din Egipt și coproprietar al clubului englez de fotbal Aston Villa, precum și Richard Gnodde, vicepreședinte al Goldman Sachs.

Plecările au fost alimentate în special de eliminarea regimului fiscal „non-dom”, care oferea anumite avantaje persoanelor cu domiciliul fiscal în afara Marii Britanii, dar și de temerile privind noi majorări de taxe sub guvernarea laburistă.

Economiștii se așteaptă ca ministrul britanic de Finanțe, John Healey, să anunțe noi creșteri de taxe la bugetul de luna viitoare, în încercarea de a consolida finanțele publice.

Un purtător de cuvânt al lui Chris Rokos a refuzat să comenteze informațiile privind schimbarea rezidenței.

La rândul său, ministrul de Finanțe din opoziție, Andrew Griffith, a acuzat guvernul laburist că majorarea taxelor pentru companii contribuie la plecarea oamenilor de afaceri și a investitorilor bogați din Marea Britanie.

"Încă un creator de bogăție și locuri de muncă care părăsește Marea Britanie este o veste proastă pentru noi toți", a afirmat Griffith, susținând că plecarea investitorilor reduce oportunitățile pentru tineri și pune presiune suplimentară asupra contribuabililor.