Familia regală britanică, prima reacție la dezvăluirile Epstein: îngrijorare profundă la Palatul Kensington

Prințul și Prințesa de Wales au transmis pentru prima dată o reacție publică în legătură cu noile dezvăluiri din dosarul Jeffrey Epstein, declarându-se "profund îngrijorați" și subliniind că gândurile lor se îndreaptă către victime. Declarația, făcută printr-un purtător de cuvânt al Palatului Kensington, vine în contextul reapariției unor documente din SUA care readuc în atenție legăturile unor figuri publice cu finanțatorul american condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Prințul și Prințesa de Wales, cunoscuți sub numele de Ducele și Ducesa de Rothesay, se aflau în Scoția în timpul unei vizite la Radical Weavers - Profimedia

În prima lor declarație publică pe această temă, un purtător de cuvânt al familiei regale a declarat că Prințul William și Prințesa Catherine „sunt concentrați asupra victimelor”, având în vedere noile informații conținute în documentele legate de cazul Epstein, scrie BBC.

Un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a declarat: „Pot confirma că Prințul și Prințesa au fost profund îngrijorați de dezvăluirile continue. Gândurile lor rămân îndreptate către victime.”

Andrew Mountbatten-Windsor se numără printre cei aflați din nou în atenţia publică din cauza legăturilor cu Epstein. Săptămâna trecută, Mountbatten-Windsor s-a mutat din casa sa din Windsor înainte de termen.

Mutat pe domeniul privat

Palatul Buckingham anunțase că acesta va părăsi Loja Regală la începutul anului 2026, dar plecarea sa pare să fi fost accelerată, fostul prinț locuind acum pe domeniul privat Sandringham al regelui Charles.

Mountbatten-Windsor a avut o prietenie de lungă durată cu Epstein și a menținut contactul cu finanțatorul american după condamnarea acestuia pentru o infracțiune sexuală asupra unui copil în 2008.

El și-a cerut anterior scuze pentru legăturile sale anterioare cu Epstein, dar a negat cu tărie orice faptă ilegală.

Însă dezvăluirile din SUA au sporit presiunea asupra lui Mountbatten-Windsor, care s-a confruntat cu solicitări de a depune mărturie în cadrul unei anchete americane.

Într-o multitudine de documente publicate în SUA sunt incluse imagini care par să-l înfățișeze pe Mountbatten-Windsor îngenuncheat în patru labe deasupra unei femei.

Nu este oferit context pentru fotografii și nu este clar când și unde au fost făcute.

