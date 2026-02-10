Cum erau exploataţi curierii din Italia de firma care operează Glovo. Compania, sub control judiciar

Parchetul din Milano a dispus plasarea sub control judiciar a Foodinho SRL, societatea care gestionează serviciul de livrări Glovo în Italia, într-o anchetă ce vizează exploatarea curierilor, relatează Reuters.

Foodinho SRL, compania care operează Glovo pe piața italiană, a fost plasată sub control judiciar de Parchetul din Milano. Măsura presupune desemnarea unui administrator judiciar care să supravegheze activitatea conducerii. Scopul este de a opri și corecta practicile considerate ilegale, fără a înlocui actualul management, arată Il Post.

Procurorii din Milano au plasat filiala italiană a platformei spaniole de livrări de mâncare Glovo, operată local prin compania Foodinho, sub control judiciar din cauza acuzațiilor de exploatare a muncitorilor, arată documente judiciare consultate de Reuters.

Filiala italiană a Glovo, investigată pentru exploatarea livratorilor

Printr-un decret urgent emis de unitatea de muncă a Carabinierilor, Foodinho a fost pusă sub controlul instanței, iar directorul executiv este cercetat pentru presupusa exploatare a angajaților, aceasta fiind cea mai recentă măsură dintr-o serie de acțiuni împotriva abuzurilor în domeniul muncii din Italia.

Potrivit unui decret judiciar citat de Reuters, curierii Foodinho erau plătiți cu doar 2,50 euro pe livrare, ceea ce în multe cazuri însemna un venit lunar mult sub pragul de sărăcie din Italia, de aproximativ 1.245 euro. Mărturiile mai multor muncitori migranți incluse în document descriu salarii care, în unele cazuri, erau cu peste 75% sub nivelul minim de trai.

Procurorii au arătat că lucrătorii erau formal considerați independenți, dar în practică funcționau ca angajați, deoarece condițiile lor de muncă erau stabilite printr-o platformă IT controlată de companie, un aranjament care, în opinia autorităților, echivalează cu angajare de facto fără protecții legale adecvate.

Curierii, plătiți sub pragul de sărăcie, conform anchetei judiciare

Sub controlul judiciar, un administrator desemnat de instanță va supraveghea operațiunile Foodinho pentru a se asigura că respectă legislația muncii din Italia și că oferă curierilor statutul legal și condițiile corecte.

Atât Glovo, cât și compania mamă germană, Delivery Hero, au declarat că vor coopera pe deplin cu ancheta și vor menține un dialog constructiv cu autoritățile.

În același dosar este investigat și administratorul unic al Foodinho, spaniolul Oscar Pierre, acuzat că ar fi organizat un sistem de muncă bazat pe exploatarea curierilor.

Potrivit procurorilor, Foodinho ar fi gestionat un model de lucru care a afectat mii de rideri, aproximativ 40.000 la nivel național, dintre care în jur de 2.000 activează în zona orașului Milano. Anchetatorii susțin că veniturile lunare ale curierilor erau foarte reduse, situate, în medie, între 700 și 1.200 de euro, în condițiile unui volum mare de muncă.

Riderii ar fi efectuat zilnic între 10 și 25 de livrări, fiecare fiind plătită cu aproximativ 2,50 euro. Pentru unii, programul de lucru ajungea la 12 ore pe zi, timp de șase sau chiar șapte zile pe săptămână. Activitatea era monitorizată constant prin intermediul aplicației, folosind sisteme de geolocalizare, iar orice întârziere sau oprire era semnalată imediat, curierii fiind contactați pentru explicații. În același timp, costurile și riscurile legate de bicicletele folosite pentru livrări erau suportate integral de lucrători.

În documentele anchetei se arată că aceste condiții ar fi fost impuse profitând de situația de vulnerabilitate economică a riderilor.

Foodinho este o societate italiană fondată în 2015 și este deținută integral de Glovo. La rândul său, Glovo este controlată de Glovoapp23 SA, cu sediul la Barcelona, iar 83% din acțiuni aparțin grupului german Delivery Hero. Procurorii au precizat că, în acest stadiu al anchetei, companiile-mamă nu sunt vizate de investigația deschisă la Milano.

Măsura a fost dispusă de procurorul Paolo Storari, cunoscut pentru anchetele din ultimii ani care au vizat mari companii din domenii precum moda, logistica sau retailul, acuzate că nu au prevenit exploatarea sau munca ilegală în propriile lanțuri de producție.

Spre deosebire de administrarea judiciară, care presupune înlocuirea conducerii unei companii, controlul judiciar este considerat o măsură mai puțin invazivă. În acest caz, conducerea rămâne în funcție, dar este supravegheată de administratori judiciari. Aceștia au sarcina de a modifica practicile considerate ilegale și de a corecta organizarea muncii.

Ancheta se bazează și pe declarațiile mai multor rideri care au lucrat pentru Foodinho în Milano. Aceștia au relatat dificultăți constante în a-și asigura un trai decent și presiunea exercitată de sistemul de monitorizare prin aplicație. De asemenea au mai reclamat lipsa unei protecții reale în caz de accident sau boală. Unii au descris chiar un climat de control permanent, în care orice abatere de la ritmul impus genera intervenții imediate din partea companiei.

