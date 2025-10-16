Influencera glamour "Baby Demoni", vedetă pe TikTok, a murit în mod misterios la doar două zile după ce ar fi suferit o liposucție și o intervenție de augmentare mamară, lăsând în urmă mii de fani în doliu.

Moarte misterioasă a unei vedete TikTok din Columbia. Alejandra Esquín avea 24 de ani - Tiktok/ baby_demoni

Tânăra de 24 de ani, al cărei nume real era Alejandra Esquín, a fost găsită în stare critică și transportată de urgență la un spital din Bogotá, Columbia. Avea aproape un milion de urmăritori pe TikTok și peste 122.000 pe Instagram când a murit, miercuri, potrivit The Sun.

Partenerul ei, cunoscut doar ca Samor, a povestit că a găsit-o marți acasă "rănindu-se singură", după care a alertat imediat serviciile de urgență.

"Am ajutat-o împreună cu vecinii din clădirea în care locuim, am dus-o la urgențe", a declarat el.

Iubitul spune că s-a rănit singură, prietenii ei îl contrazic

Din păcate, Alejandra, care era și model și artist tatuator, a decedat a doua zi, în ciuda eforturilor medicilor. Totuși, prieteni apropiați ai influencerei pun la îndoială afirmația partenerului ei, susținând că ea nu ar fi încercat să se sinucidă. Cauza exactă a morții nu este cunoscută încă, însă autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs tragedia.

"A avut o liposucție și o operație de implant mamar în urmă cu două zile. Era foarte fericită cu rezultatul… e foarte ciudat. (...) Sper ca acest caz să nu rămână nepedepsit", a spus Yina Calderón, prietenă a Alejandrei.

Samor a recunoscut că cei doi au avut o ceartă aprinsă cu puțin timp înainte de incident. După ce a plecat din locuință, a primit un mesaj alarmant de la Alejandra, motiv pentru care s-a întors imediat acasă. După ce a găsit-o, a fost ajutat de vecini să o ducă la spital cât mai repede.

Calderón susține însă altceva: "A început o ceartă cu iubitul ei acasă și... nu știu, totul a fost ciudat. (...) Apoi iubitul ei a spus că s-a spânzurat, nu știu ce. (...) La spital, au găsit semne de asfixiere. Merg acum la spital împreună cu surorile mele să vedem cum putem ajuta familia", a declarat prietena Alejandrei.

Un alt influencer, cunoscut online ca The Coolest Strawberry, a confirmat și el că Alejandra a avut o dispută cu partenerul ei înainte de a ajunge la spital. În plus, acesta a lansat acuzații șocante pe rețelele sociale, susținând că Samor l-a confruntat, acuzându-l că ar fi avut o relație ascunsă cu Alejandra, lucru negat categoric de The Coolest Strawberry, care a spus că acuzațiile sunt "complet false".

Între timp, fanii continuă să speculeze în mediul online despre circumstanțele morții influencerei, încercând să reconstituie ultimele ei momente.

Alejandra se prezenta ca "model" și "persoană publică" și era cunoscută pentru stilul său distinct, videoclipurile de dans și parodiile cu umor negru. De asemenea, devenise virală cu clipuri în care interpreta melodii rap și reggaeton.

