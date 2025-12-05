Un român este înger şi demon în Italia. O influneceriţă, dispărută de 10 zile, a fost găsită în mansarda lui. Carabinierii au crezut că a încercat să îi facă rău. Tânăra susţine, însă, că a ajutat-o să iasă dintr-o pasă neagră. Românul nu reuşeşte, totuşi, să explice comportamentul său bizar. În timp ce anchetatorii căutau femeia în toată ţara, tânărul vorbea la televiziuni despre dispariţia ei.

Anunţul că Tatiana este în viaţă a fost sărbătorit în stradă, în faţa casei lui Dragoş Gheormescu, bănuit până atunci că ar fi ucis-o. Oameni care se vedeau pentru prima oară se îmbrăţişau de bucurie.

Printre ei, au fost şi părinţii tinerei de 27 de ani.

"E o seară de bucurie, cea în care mi-am regăsit fiica. Mulţumesc, mulţumesc tuturor! Un moment foarte frumos. E un cadou. Pot spune că este un cadou de Crăciun. Cel mai frumos", a spus emoţionat Rino, tatăl Tatianei.

"Tatiana este în viaţă. Aparent, se simte bine. Trebuie să aflăm condiţiile şi povestea ei din ultimele zile pentru a înţelege dacă a fost sechestrată sau a mers de bună voie", a declarat Andrea Siazzu, comandant poliţie Lecce.

Tânăra a dispărut fără urmă pe 24 noiembrie din Nardo, un oraş cu 30.000 de locuitori din sudul Italiei. Timp de 10 zile, poliţia, familia şi apropiaţii au căutat-o cu disperare. Românul, care este prieten cu ea, a devenit principalul suspect. Anchetatorii au descoperit că cei doi s-au plimbat împreună în seara dispariţiei. Apoi, românul a apărut la o emisiune televizată, unde a vorbit despre anchetă.

"Sunt, între ghilimele, primul suspect. Mi-au confiscat telefonul pentru că, după ei, în el ar putea fi nu mărturii, ci probe că a fost împinsă spre sinucidere", a povestit în cadrul emisiunii Dragoş Gheormescu, prietenul Tatianei.

După analiza probelor, carabinierii au descins la apartamentul închiriat de român şi au găsit-o pe influenseriţă în mansardă. Dragoş a povestit că Tatiana a plecat de acasă pentru că era deprimată şi voia să se izoleze.

"Sentimentul puternic de afecţiune reciprocă dintre mine și Tatiana, care s-a consolidat în ultimele zile, nu mi-a permis să înțeleg pe deplin consecințele, inclusiv publice, rezultate din această aventură a noastră. Am vrut să o protejez pe Tatiana în alegerile ei personale de a-și schimba viața", a declarat Dragoş Gheormescu în apărarea sa.

Studentă la filosofie şi psihologie, Tatiana Tramacer este un influencer cu aproape 60.000 de urmăritori pe reţelele de socializare, unde postează poezii și reflecţii.

Românul în casa căruit a fost găsită este anchetat acum pentru fals în declaraţii. În plus, cei doi au parte de un val de insulte pe social media, de la oameni care îi acuză că şi-au bătut joc de autorităţi sau că au pus totul la cale pentru a creşte faima Tatianei.

