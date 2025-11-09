Antena Meniu Search
Momentul critic în care un elicopter se izbește de o stâncă, înainte de a se prăbuşi în Daghestan

Cinci persoane au murit după ce un elicopter rusesc s-a prăbuşit în Daghestan.

de Redactia Observator

la 09.11.2025 , 09:33

Videoclipul care circulă pe reţelele sociale arată momentul în care aeronava s-a izbit de o stâncă, iar rotorul s-a rupt la impactul cu solul.

Aparatul de zbor a ajuns, apoi, în apă. A reuşit să se ridice însă nu pentru mult timp. La bord se aflau patru angajaţi de la o uzină electro-mecanică şi, momentan, nu se ştie cauza prăbușirii.

