Un bărbat a murit după ce a intrat în țarcul unui tigru, într-un parc zoologic din Marea Britanie. Animalul l-a atacat, iar echipajele de intervenție nu au mai putut să-i salveze viața. Reprezentanții parcului au anunțat că tigrul, pe nume Altai, nu va fi eutanasiat și că angajații afectați de tragedie vor primi sprijin specializat.

Momentul în care un tânăr sare în țarcul unui tigru şi este ucis. Reacţia parcului zoologic din Marea Britanie - captură X

Bărbatul, a cărui identitate nu a fost încă făcută publică, a fost văzut intrând în țarcul tigrilor de la Yorkshire Wildlife Park, în apropiere de Doncaster, înainte ca poliția să fie chemată la fața locului, sâmbătă, la ora 13:35, potrivit The Guardian.

Poliția din South Yorkshire a declarat că tigrul "l-a atacat ulterior pe bărbat, provocându-i răni grave". În ciuda eforturilor echipajelor de intervenție, acesta a fost declarat decedat la fața locului.

Într-un comunicat transmis duminică, reprezentanții parcului zoologic le-au mulțumit celor care și-au exprimat îngrijorarea după "incidentul tragic" și au transmis că "gândurile și sincerele lor condoleanțe" se îndreaptă în continuare către familia bărbatului care și-a pierdut viața.

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"Parcul va fi închis astăzi, iar angajații, profund afectați de cele întâmplate, vor beneficia de sprijin specializat", se arată în comunicat.

Reprezentanții parcului au confirmat, de asemenea, că tigrul, pe nume Altai, „este în siguranță, se simte bine și nu va fi eutanasiat” în urma incidentului.

"Sunt profund recunoscător serviciilor de urgență și angajaților parcului care au intervenit", a adăugat Miliband.

O vizitatoare a parcului, Marie Miller, a scris într-o postare pe Facebook că îl văzuse pe bărbat înainte de incident și că acesta "se bucura din plin" de vizită. Potrivit femeii, bărbatul rugase un necunoscut să-i facă o fotografie.

"Bărbatul pe care l-am văzut pe pod, cu căștile în urechi și dansând, se bucura de întâlnirea cu tigrul. A rugat un necunoscut să-i facă o fotografie, având tigrul în fundal", a scris aceasta.

O altă vizitatoare, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a declarat pentru South West News Service că evacuarea parcului după incident a fost "înfricoșătoare și derutantă".

"La început, eram cu toții speriați și confuzi, pentru că nu aveam nicio idee despre ce se întâmpla. Mai multe trasee fuseseră închise, iar angajații erau amplasați în diferite zone ale parcului pentru a le indica vizitatorilor încotro să se îndrepte. Cel mai înfricoșător a fost faptul că nu știam ce se întâmplă", a povestit aceasta.

Femeia a spus că a auzit persoane afirmând că bărbatul ar fi avut 22 de ani, însă nu a putut confirma această informație.

"În timp ce treceam pe lângă polițiștii aflați în apropierea țarcului tigrului, am văzut mai mulți agenți în jurul unui tânăr aflat în interiorul țarcului", a declarat ea.

Vizitatoarea a mai spus că a observat un elicopter medical în afara parcului, însă, din câte a putut vedea, acesta nu a transportat pe nimeni.

Poliția din South Yorkshire a anunțat că familia bărbatului a fost informată despre incident încă de sâmbătă și beneficiază de sprijinul unor ofițeri specializați. Totodată, autoritățile au făcut apel la public să nu distribuie înregistrările video ale incidentului care circulă pe internet.

Yorkshire Wildlife Park a fost deschis în 2009, iar zona tematică "Land of the Tigers" a fost inaugurată în 2011. Aceasta include o rezervație special amenajată, cu o suprafață de aproximativ două acri, destinată tigrilor de Amur, o subspecie pe cale de dispariție din care mai există aproximativ 500 de exemplare în sălbăticie.