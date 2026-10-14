Trump a postat un videoclip "jignitor", generat cu AI, care face referire la bărbatul ucis de tigru în UK

Familia bărbatului ucis de un tigru la parcul zoologic din Yorkshire le-a cerut oamenilor să nu mai distribuie pe internet "conținut media profund ofensator", după ce președintele american Donald Trump a publicat pe rețelele sociale o postare considerată "jignitoare", care face referire la această tragedie, scrie The Mirror.

William Chapman, care a fost actor în copilărie, a sărit în țarcul tigrului de la grădina zoologică, în timp ce martorii îngroziți îl îndemnau să "se prefacă mort". Tigrul de Amur, pe nume Altai, l-a atacat violent pe Chapman, în vârstă de 23 de ani, care a fost ulterior declarat mort la fața locului. Tânărul filmase imagini tulburătoare în timp ce se apropia de tigru, respirând greu în momentele dinaintea atacului.

Familia sa a declarat că tânărul suferea de "probleme psihice grave de mai mulți ani". Într-un comunicat, rudele au transmis: "Familia este complet devastată de această pierdere și încearcă cu greu să accepte ceea ce s-a întâmplat".

Trump, postări bizare care fac referire la tragedie

Familia a cerut în mod explicit ca imaginile tragicului incident să nu fie distribuite pe rețelele sociale. Cu toate acestea, președintele american Donald Trump a făcut exact acest lucru, publicând o înregistrare video în care animalul poate fi văzut mușcându-l și zgâriindu-l pe bărbat, fără a surprinde însă momentul în care acesta a fost ucis.

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Trump a mers apoi și mai departe, distribuind un videoclip generat cu inteligență artificială în care apare luptându-se cu un tigru, pe fundalul melodiei "In The Jungle". În videoclipul publicat pe Truth Social, Trump urmărește tigrul, înainte ca cei doi să ajungă să se îmbrățișeze.

Postările președintelui au fost aspru criticate, Carole Malone, de la emisiunea Jeremy Vine, numărându-se printre cei care le-au calificat drept "ofensatoare".

"Este de un prost gust revoltător. Ștergeți postarea, președinte Trump", a declarat Piers Morgan.

Primarul regiunii South Yorkshire, Oliver Coppard, a afirmat că președintele a folosit inteligența artificială pentru a "lua în derâdere incidentul și durerea resimțită de familie".