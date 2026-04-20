Momente de panică la un circ din Rusia, după ce un tigru a ajuns în mijlocul spectatorilor în timpul unui show. Incidentul s-a petrecut în orașul Rostov-pe-Don. O anchetă penală a fost deschisă.

Totul s-a întâmplat în timp ce trei tigri și doi dresori se aflau în arena de reprezentație. Potrivit imaginilor surprinse de martori și preluate de presa locală, bariera care separa publicul de animale a cedat, iar unul dintre tigri a sărit direct în zona spectatorilor.

În înregistrări se vede cum animalul se deplasează printre rândurile de scaune, în timp ce oamenii, inclusiv familii cu copii, încearcă să se retragă speriați. Unul dintre dresori a intervenit și a încercat să ghideze tigrul spre o zonă liberă din spatele tribunei, potrivit X.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

În același timp, organizatorii au făcut apel la calm prin sistemul de sonorizare: „Vă rugăm să rămâneți calmi, altfel situația se poate înrăutăți”.

Plasa de protecție circulară a fost ridicată aproape imediat, însă prea târziu – tigrul reușise deja să scape. „Spectacolul a început la ora 15:00, iar plasa a cedat brusc”, arată un raport. „Tigrii s-au speriat, au început să se lupte între ei, iar unul a sărit în public. Copiii țipau, iar adulții fugeau panicaţi".

O sursă a declarat: „Tigrul a fugit imediat afară, apoi s-a întors în câteva secunde. Oamenii au intrat în panică, iar personalul a început să îi liniștească și să evacueze locurile cele mai apropiate de animal. Tigrul se deplasa prin rândurile de scaune unde nu mai era nimeni.”

Alte imagini arată spectatori aflați surprinzător de aproape de animal, în timp ce un singur dresor încearcă să îl captureze.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cu toate acestea, martorii au dat dovadă de un calm remarcabil, în timp ce tigrul periculos se plimba printre scaunele din apropiere. După momente tensionate, dresorii au reușit să dirijeze animalul într-un container securizat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Incidentul a avut loc la popularul circ Dovgaluk și ar putea intensifica presiunile pentru interzicerea animalelor sălbatice în spectacolele de circ din Rusia. De asemenea, există îngrijorări serioase legate de siguranța unui astfel de eveniment.

Larisa Andreescu Like Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că este nevoie de un alt Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰