Un maior aflat în serviciul activ al Forțelor Aeriene americane a fost reținut, în uniformă, pe treptele Capitoliului, după ce a cerut declanșarea procedurii de impeachment împotriva președintelui Donald Trump. Jason Watson a fost arestat miercuri după-amiază de Poliția Capitoliului, după ce a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că atât Trump, cât și vicepreședintele JD Vance ar trebui înlăturați din funcții, potrivit NBC.

Ofițer Air Force, arestat după ce a cerut demiterea lui Trump și JD Vance pe treptele Capitoliului - Profimedia

Evenimentul a fost organizat de Removal Coalition, un grup care face lobby pe lângă membrii Congresului pentru declanșarea procedurii de impeachment împotriva lui Trump, și a fost prezent și congresmanul democrat Al Green, din Texas, care a depus în repetate rânduri articole de punere sub acuzare a președintelui.

"Sunt aici alături de el pentru că reprezentantul Green este singurul membru al Congresului care a demonstrat curajul și convingerea necesare pentru a forța un vot asupra articolelor de impeachment", a declarat Watson la eveniment. "Dacă Congresul i-ar urma exemplul, am putea înlătura întreaga administrație Trump, însă Congresul nu este încă convins de urgența și necesitatea de a-și respecta jurămintele, așa că trebuie să-i convingem printr-o rezistență civică neobosită și fără compromisuri."

Poliția Capitoliului a transmis că, "în general, este ilegal ca publicul să organizeze demonstrații pe treptele Camerei Reprezentanților, dacă participanții nu sunt însoțiți de un membru al Congresului".

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"Ieri după-amiază, un bărbat a fost însoțit pe treptele Camerei Reprezentanților de un membru al Congresului", se arată în comunicat. "După ce membrul Congresului a părăsit zona, polițiștii noștri i-au dat bărbatului ordine legale să înceteze demonstrația ilegală, avertizându-l că, în caz contrar, va fi arestat. Bărbatul a refuzat să respecte ordinele."

De ce a fost arestat Jason Watson pe treptele Capitoliului

Poliția Capitoliului l-a identificat pe bărbat drept Watson și a precizat că acesta a fost arestat pentru "aglomerare, obstrucționare și împiedicarea circulației". Instituția a adăugat că protestele sunt permise în alte zone din perimetrul Capitoliului.

Militarii sunt supuși unor reguli mai stricte decât cetățenii obișnuiți în ceea ce privește participarea la proteste. Codul Uniform al Justiției Militare le interzice ofițerilor să folosească "un limbaj disprețuitor la adresa președintelui, vicepreședintelui, secretarilor responsabili de apărare și de departamentele militare, Congresului și altor oficiali", potrivit unui memorandum al Forțelor Aeriene emis anul trecut.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene a transmis joi: "Militarii trebuie să respecte toate legile, regulamentele și politicile care reglementează conduita și purtarea uniformei. Toți angajații Departamentului Forțelor Aeriene trebuie să mențină cele mai înalte standarde de disciplină și profesionalism, atât în timpul serviciului, cât și în afara lui."

Tuturor militarilor, nu doar membrilor Forțelor Aeriene, le este interzis să participe în uniformă la "activități politice".

Watson critică acțiunile administrației Trump în Iran și Venezuela

Criticile lui Watson la adresa lui Trump și Vance s-au concentrat asupra acțiunilor administrației în Venezuela și Iran, pe care le-a descris drept "o uzurpare neconstituțională a autorității Congresului și o încălcare a clauzei privind atribuțiile de război".

"Aceste încălcări au dus la moartea a 13 militari și la rănirea altor câteva sute", a spus el, referindu-se la numărul militarilor americani uciși în legătură cu războiul din Iran. "Pentru acest lucru, președintele și vicepreședintele trebuie puși sub acuzare, condamnați și înlăturați din funcții."

Watson a calificat drept neconstituționale și politicile și metodele administrației în domeniul imigrației.