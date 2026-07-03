Numărul persoanelor care și-au pierdut viața în urma celor două cutremure produse pe 24 iunie în Venezuela a crescut la 2.595, a anunțat joi președinta interimară Delcy Rodriguez. Aceasta a dat asigurări că "nimeni nu va ajunge în gropi comune", potrivit AFP, relatează Agerpres.

Numărul morților după cutremurele din Venezuela a ajuns la 2.595. ONU: 50.000 de persoane, dispărute - Profimedia

"Sunt 2.595 de morţi până în prezent", a afirmat Delcy Rodriguez în cadrul unei conferinţe de presă, subliniind că sunt continuate operaţiunile de căutare pentru găsirea de supravieţuitori.

Autorităţile de la Caracas evită să vorbească despre persoane dispărute, însă Organizaţia Naţiunilor Unite estimează că numărul acestora ar putea fi de 50.000.

În multe oraşe din cele şapte state grav afectate nu există utilaje grele, iar sistemul de sănătate este în pragul colapsului. Sute de trupuri neînsufleţite zac abandonate pe străzi.

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"Niciun medic legist nu a venit la fața locului pentru a ridica trupul, astfel încât noi, familia, să-i putem oferi o înmormântare creștină. Nu-l putem readuce la viață, dar măcar să ne ofere lucrul acesta", a spus o rudă.

Rămaşi doar cu hainele de pe ei, mulţi au fost nevoiţi să jefuiască magazinele pentru a putea supravieţui până la sosirea ajutoarelor.