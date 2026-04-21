NATO a interceptat mai multe avioane ruseşti deasupra Mării Baltice. România, parte din misiune

NATO a interceptat luni bombardiere strategice și avioane de vânătoare rusești care au zburat deasupra Mării Baltice, o demonstrație robustă de putere aeriană pe flancul estic al alianței, departe de atenția acordată Orientului Mijlociu.

Avioanele de vânătoare franceze Rafale au fost desfășurate de la o bază aeriană lituaniană, unde sunt staționate ca parte a unui efort NATO de poliție aeriană de zeci de ani. Avioanele de vânătoare înarmate cu rachete aer-aer s-au alăturat avioanelor din Suedia, Finlanda, Polonia, Danemarca și România. Toate acestea au zburat pentru a inspecta și supraveghea zborul rusesc, a declarat detașamentul francez, conform Independent.

Misiunea rusă a inclus două avioane supersonice Tu-22M3, precum și aproximativ 10 avioane de vânătoare - atât SU-30, cât și SU-35 - care au escortat pe rând bombardierele strategice mai mari, potrivit comunicatului.

Ministerul rus al Apărării a declarat că zborul bombardierelor cu rază lungă de acțiune a fost programat și a avut loc în spațiul aerian de deasupra apelor neutre ale Mării Baltice. Zborul a durat mai mult de patru ore, a anunțat ministerul luni pe Telegram.

Articolul continuă după reclamă

"În anumite etape ale rutei, bombardierele cu rază lungă de acțiune au fost însoțite de avioane de vânătoare ale unor state străine”, a declarat ministerul. „Echipajele aviației cu rază lungă de acțiune efectuează în mod regulat zboruri deasupra apelor neutre ale Arcticii, Atlanticului de Nord, Oceanului Pacific, precum și ale Mării Baltice și Mării Negre. Toate zborurile aeronavelor Forțelor Aerospațiale Ruse sunt efectuate în strictă conformitate cu regulile internaționale de utilizare a spațiului aerian."

Ministerul nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii de marți. Acesta raportează adesea zboruri ale bombardierelor sale strategice deasupra Mării Baltice, inclusiv în ianuarie - când avioane NATO au zburat și ele pentru a le întâlni - și de cel puțin patru ori anul trecut.

Comandamentul Aerian Aliat al NATO nu a răspuns imediat nici el la o solicitare de comentarii de marți.

Alianța militară trimite în mod curent avioane de vânătoare pentru a intercepta avioanele de război rusești care se apropie sau zboară în apropierea spațiului aerian NATO. NATO susține că avioanele rusești pe care le interceptează adesea nu își folosesc transponderele și nu comunică cu controlorii de trafic aerian și nu depun un plan de zbor. Avioane NATO sunt trimise pentru a le identifica.

Multe dintre zborurile rusești pe care NATO le monitorizează prin misiunea sa de poliție aeriană baltică, în vigoare de când Lituania, Letonia și Estonia s-au alăturat alianței în 2004, sunt către și dinspre enclava rusă Kaliningrad. Chiar și înainte de războiul din Ucraina, NATO intercepta avioane rusești de aproximativ 300 de ori pe an, în mare parte deasupra apelor din nordul Europei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că Ilie Bolojan va rămâne premierul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰