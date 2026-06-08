Avioane de vânătoare ale NATO au doborât luni o dronă care a intrat în spaţiul aerian al Letoniei venind din Rusia, a anunţat armata statului baltic, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie de incidente de securitate de acest gen de-a lungul regiunilor de frontieră din estul Europei, informează Reuters.

Deocamdată nu se cunoaşte originea dronei. Ucraina şi-a intensificat în ultimele luni atacurile cu drone cu rază lungă de acţiune asupra Rusiei, inclusiv în zona Mării Baltice, unde mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spaţiul aerian al Finlandei, Letoniei, Lituaniei şi Estoniei.

Alerta s-a încheiat după ce drona a fost doborâtă

"Avioane de vânătoare ale NATO au doborât cu succes o dronă care zbura în spaţiul aerian al Letoniei!", a anunţat armata letonă într-o postare pe reţelele sociale. Autorităţile au avertizat mai devreme luni locuitorii din regiunile estice ale Letoniei să se adăpostească din cauza ameninţării cu drone. Alerta s-a încheiat după ce drona a fost doborâtă, a declarat armata.

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Dronele militare care pătrund în spaţiul aerian al statelor vecine Rusiei au alimentat îngrijorările că războiul din Ucraina se extinde la graniţele nordice ale NATO. Luna trecută, un avion militar NATO a doborât o presupusă dronă ucraineana deasupra Estoniei.