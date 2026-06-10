Încrederea europenilor în Statele Unite a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii, pe fondul îngrijorărilor legate de securitate și al incertitudinilor privind angajamentul Washingtonului față de NATO. Doar o mică parte dintre cetățenii europeni mai consideră SUA un aliat de încredere, în timp ce tot mai mulți susțin consolidarea propriei apărări și reducerea dependenței de echipamentele militare americane, arată un sondaj realizat în 15 state europene.

Studiu: Doar 11% dintre europeni mai au încredere în SUA. Tot mai mulţi susţin consolidarea propriei apărări - Profimedia

Cercetarea, realizată în 15 state europene, relevă faptul că doar 11% dintre cetățeni mai consideră Statele Unite un aliat de încredere, în timp ce majoritatea respondenților se îndoiesc că Washingtonul le-ar oferi sprijin militar în cazul unui atac, scrie The Guardian.

Raportul a fost publicat înaintea unor summituri importante ale G7 și NATO și evidențiază o schimbare majoră de percepție în rândul populației europene privind rolul SUA în securitatea continentului.

Încrederea europenilor în SUA scade pe fondul incertitudinilor privind NATO

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Potrivit studiului, percepția pozitivă asupra Statelor Unite s-a deteriorat constant în ultimele luni. Dacă în noiembrie 2024 aproximativ 22% dintre europeni considerau SUA un aliat, procentul a coborât la 16% în urmă cu șase luni și la doar 11% în prezent.

Autorii raportului atribuie această evoluție declarațiilor și politicilor promovate de administrația președintelui Donald Trump, inclusiv amenințările privind reducerea prezenței militare americane în Europa, pozițiile ambigue față de NATO și disputele geopolitice recente.

În același timp, 13% dintre respondenți consideră Statele Unite un rival, iar 12% le percep drept un adversar direct.

Sprijin pentru o apărare europeană mai puternică

Pe fondul scăderii încrederii în garanțiile de securitate americane, europenii susțin tot mai mult consolidarea capacităților proprii de apărare. Sondajul arată că aproape jumătate dintre respondenți sunt de acord cu contractarea unor împrumuturi comune la nivelul Uniunii Europene pentru finanțarea investițiilor în domeniul militar.

Cele mai ridicate niveluri de susținere pentru această măsură au fost înregistrate în Portugalia, Danemarca, Țările de Jos și Spania.

De asemenea, majoritatea participanților la sondaj consideră că statele europene ar trebui să reducă dependența de echipamentele militare produse în SUA și să prioritizeze achizițiile realizate în interiorul Europei.

Danemarca, Țările de Jos, Suedia și Franța se numără printre țările în care principiul „cumpără european” beneficiază de cel mai mare sprijin.

Speranță pentru relații mai bune în viitor

Chiar dacă nivelul actual de încredere este redus, majoritatea respondenților cred că relațiile dintre Europa și Statele Unite se vor îmbunătăți după încheierea mandatului lui Donald Trump. În Franța, Spania, Danemarca, Suedia și Țările de Jos, peste 60% dintre participanți împărtășesc această opinie.

În același timp, sondajul arată că europenii rămân rezervați față de reluarea importurilor de energie din Rusia și sunt împărțiți în ceea ce privește aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Concluziile studiului indică o schimbare profundă în percepția securității europene, în care autonomia strategică și cooperarea între statele membre ale Uniunii Europene devin priorități tot mai importante pentru cetățenii continentului.