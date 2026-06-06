Vladimir Putin "alege din nou războiul" cu Ucraina, care durează de mai bine de patru ani, a acuzat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce liderul de la Kremlin a respins o întâlnire faţă în faţă pe care i-o propusese.

- Zelenski îl acuză pe Putin că "alege din nou războiul" pentru că a refuzat o întâlnire cu el - Facebook

"Din păcate, partea rusă alege din nou războiul. (...) Pur şi simplu nu vrea să pună capăt războiului", a declarat Volodimir Zelenski în discursul video de seară adresat naţiunii. "Cred că acest răspuns i-a dezamăgit pe mulţi în lume. El nu vrea să schimbe nimic, nu vrea să recunoască că războiul său place doar lui şi celor care scot bani din el – toţi erau astăzi foarte zâmbitori. Asta înseamnă că banii din Rusia trebuie să se reducă, iar presiunea asupra Rusiei să crească", a cerut liderul ucrainean.

Putin a spus că o întâlnire cu Zelenski "nu prezintă interes"

Aflat la forumul de la Sankt Petersburg, Vladimir Putin declarase ceva mai devreme că o astfel de întâlnire directă între lideri "nu prezintă interes" atât timp cât nu este finalizat un acord de pace. Preşedintele ucrainean a anunţat în discursul de seară că 186 de ucraineni care erau prizonieri de război, majoritatea militari, s-au întors acasă, schimburile de prizonieri fiind singurele rezultate concrete ale tentativelor de negociere cu Rusia până acum.

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"În schimbul de astăzi se află persoane cu boli grave şi care au suferit răni. Schimburile nu sunt uşoare, dar au loc. Însă pregătim etapele următoare. Este important faptul că în acest an am organizat deja şapte acţiuni, aducând înapoi 1.429 de persoane în total", a anunţat Zelenski.

Pe plan diplomatic, el a spus că se pregătesc întâlniri "care ar putea fi utile", inclusiv "formate cu partea americană". Pe de altă parte, Zelenski a menţionat că a aprobat "noi operaţiuni" care să fie întreprinse de Serviciul de Securitate al Ucrainei, în condiţiile în care în ultimul timp Ucraina a întreprins acţiuni tot mai îndrăzneţe pe teritoriul rus.