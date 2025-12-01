NATO vorbeşte despre un atac preventiv asupra Rusiei. Moscova spune că declaraţiile sunt "iresponsabile"

Rusia a declarat luni că afirmaţiile şefului Comitetului militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, militarul cu cel mai înalt rang, potrivit căruia alianţa militară condusă de Statele Unite ar putea lua în considerare un "atac preventiv" ca răspuns la războiul hibrid al Rusiei, sunt extrem de iresponsabile şi constituie o încercare de escaladare, relatează Le Figaro, citat de news.ro.

Amiralul Giuseppe Cavo Dragone a declarat pentru Financial Times că NATO ia în considerare intensificarea răspunsului său la războiul hibrid condus de Moscova şi că un "atac preventiv" ar putea fi considerat o "acţiune defensivă".

Reacţia Rusiei: "Cei care fac astfel de declaraţii ar trebui să fie conştienţi de riscuri"

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat că Moscova consideră aceste declaraţii ca fiind "o abordare extrem de iresponsabilă, care demonstrează dorinţa alianţei de a continua escaladarea".

"Considerăm că este o încercare deliberată de a submina eforturile depuse pentru a depăşi criza din Ucraina", a acuzat ea. "Cei care fac astfel de declaraţii ar trebui să fie conştienţi de riscurile şi consecinţele posibile, inclusiv pentru membrii alianţei înşişi", a ameninţat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse.

