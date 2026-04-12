21 de ore de discuţii fără niciun rezultat. Negocierile dintre Statele Unite și Iran s-au încheiat fără un acord de pace. Teheranul a refuzat condițiile americane privind renunțarea la arma nucleară. Vicepreședintele JD Vance a prezentat o "ofertă finală", în timp ce președintele Donald Trump a anunțat o suspendare a atacurilor pentru două săptămâni. Viitorul conflictului rămâne totuşi incert, iar oficialii pakistanezi sugerează o posibilă reluare a discuțiilor.

Discuțiile dintre SUA și Iran din Pakistan s-au încheiat fără un acord, iar negociatorii americani au plecat deja, potrivit The Times of Israel. Vicepreședintele american JD Vance a declarat că negocierile dintre SUA și Iran au eșuat deoarece iranienii au refuzat să accepte condițiile de a nu dezvolta o armă nucleară.

"Vestea proastă este că nu am ajuns la un acord şi cred că aceasta este o veste proastă pentru Iran, mult mai mult decât este rău pentru Statele Unite ale Americii. Dar adevărul simplu este că trebuie să vedem un angajament ferm, că aceștia nu vor căuta să obțină o armă nucleară și nu vor căuta instrumentele, care să le permită să realizeze rapid arme nucleare", a declarat JD Vance, vicepreşedintele Statelor Unite.

Şi delegaţia iraniană condusă de preşedintele Parlamentului iranian Mohammad-Bagher Ghalibaf a părăsit Islamabadul, potrivit agenţiei de ştiri semi-oficiale iraniene Mehr.

Iranienii au confirmat că discuțiile de la Islamabad s-au încheiat fără rezultat. Ei au criticat cerințele "excesive" ale SUA. Postul iranian Press TV a transmis că au fost mai multe punctele de dispută, inclusiv strategia nucleară și drepturile de trecere prin Strâmtoarea Ormuz ale Teheranului.

