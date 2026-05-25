Iranul e de acord cu deschiderea Strâmtorii Ormuz, dar pune condiţii stricte. Ce îşi doreşte Teheranul

Iranul este de acord cu o prima fază a redeschiderii Strâmtorii Ormuz, însă pune condiţii scricte, care să includă deblocarea activelor Iranului, eliminarea minelor marine şi ridicarea blocadei americane, potrivit Washington Post.

de Redactia Observator

la 25.05.2026 , 16:10
Purtătorul de cuvânt al ministerului de externe de la Teheran, Esmail Baghaei, a declarat luni presei că ţara sa nu îşi va negocia programul nuclear decât după ce încheie un acord-cadru cu Statele Unite. "Detaliile programului nuclear nu sunt discutate în prezent", a insistat el, conform dpa.

Prin termenul "acord-cadru", negociatorii se referă la un memorandum de înţelegere între Iran şi SUA, cu 14 puncte, despre care Baghaei a precizat că ar permite un dialog despre problemele nucleare în termen de 60 de zile.

Preşedintele american Donald Trump a scris recent în reţeaua sa Truth Social că acordul-cadru este în bună măsură negociat, însă "ambele părţi trebuie să aibă răbdare şi să îl facă bine. Nu pot exista greşeli!".

Reuters a sintetizat luni situaţia curentă a tratativelor americano-iraniene apreciind că atât Washingtonul, cât şi Teheranul au temperat aşteptările privind un succes iminent al demersurilor diplomatice.

Strâmtoarea Ormuz este practic închisă de când SUA şi Israelul au atacat Iranul, în 28 februarie. Pe ruta maritimă respectivă - folosită înainte de conflict pentru o cincime din transporturile mondiale de petrol şi gaze naturale - trec cu greu foarte puţine nave, faţă de 125-140 zilnic câte tranzitau anterior.

Preţul petrolului pe pieţele internaţionale a crescut brusc şi semnificativ din cauza războiului, declanşând o criză energetică. Luni însă, indiciile că ar exista motive de optimism privind un acord au produs o scădere a cotaţiilor cu peste 4%.

