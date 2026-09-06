Negocierile dintre Zelenski şi emisarii lui Trump, în impas după 3 ore de discuţii. "E necesară o pace demnă"

Întâlnire de la Kiev dintre Volodimir Zelenski și emisarii lui Donald Trump s-a încheiat după aproximativ trei ore, fără semne clare că negocierile pentru încheierea războiului ruso-ucrainean au făcut un pas decisiv înainte. Steve Witkoff și Jared Kushner au venit în Ucraina după discuțiile purtate cu Vladimir Putin la Moscova, unde au prezentat o nouă propunere de pace.

Întâlnirea dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi emisarii preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, care au venit duminică pentru prima dată la Kiev, după ce au fost mai întâi la Moscova în ziua precedentă pentru a reactiva negocierile menite să încheie războiul ruso-ucrainean, s-a încheiat după aproximativ trei ore, aparent fără progrese, scrie Agerpres care citează agenţiile Reuters şi EFE.

După această întâlnire se desfăşoară o alta, la care alături de delegaţiile ucraineană şi americană iau parte şi consilierii pentru securitate naţională ai Franţei, Germaniei şi Regatului Unit.

"Nu dorim suferinţă şi nici moarte. Dorim ca acest război să se încheie într-un mod just şi care să împiedice Rusia să continue să agreseze Ucraina", le-a spus Zelenski lui Witkoff şi Kushner, potrivit agenţiei ucrainene UNIAN.

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"Sunt necesare garanţii de securitate (pentru Ucraina n.red). Este necesară o pace demnă. Propunerile noastre au fost schiţate", a mai spus Zelenski, fără a oferi detalii.

Jared Kushner: Trump vrea o pace durabilă

Tot potrivit UNIAN, Kushner, ginerele lui Trump, a declarat că acesta din urmă doreşte nu doar să pună capăt războiului, ci de asemenea să creeze condiţiile pentru o pace durabilă în Ucraina. El a adăugat un viitor acord de pace ar trebui să facă imposibil un alt război şi să ofere Ucrainei oportunitatea de a valorifica în beneficiul dezvoltării sale forţa şi ingeniozitatea demonstrate în anii de război.

Jared Kushner a insistat că Trump este "foarte hotărât să pună capăt acestui război şi vărsării de sânge" în urma căreia suferă atât de multe familii.

La rândul său, Steve Witkoff, după ce a fost sâmbătă la Moscova împreună cu ginerele lui Trump şi i-au prezent preşedintelui rus Vladimir Putin o nouă propunere de pace, a spus după întâlnirea cu Zelenski că discuţiile avute la Moscova şi Kiev au fost "foarte semnificative" şi "foarte importante".

Fără a oferi detalii despre noua propunere, Witkoff s-a declarat "încurajat" să continue eforturile la Kiev atât timp cât este necesar pentru a vedea dacă este posibilă reactivarea negocierilor de pace, care sunt blocate de mai mult de şase luni din cauza războiului lansat de SUA şi Israel împotriva Iranului şi a eşecului Washingtonului de a apropia poziţiile Rusiei şi Ucrainei în precedentele runde de negocieri pe care le-a mediat.

Aceasta a fost prima vizită la Kiev a celor doi emisari ai lui Trump de când acesta din urmă a iniţiat eforturile de mediere pentru încheierea războiului declanşat prin invazia rusă în Ucraina. Steve Witkoff şi Jared Kushner au fost deja de mai multe ori la Moscova în cadrul acestor negocieri.

Însă aceste eforturi nu s-au concretizat încă în nicio înţelegere. Mai mult, ele au trecut pe un plan secundar în agenda Washingtonului, preocupat acum mai mult de războiul pe care l-a pornit în februarie împotriva Iranului.

Rusia cere întregul Donbas

Tot în februarie s-a desfăşurat, la Geneva, ultima rundă de negocieri ruso-ucrainene mediate de SUA, încheiată fără progrese, iar Rusia nu a cedat în faţa cererilor sale, în special aceea ca Ucraina să-i cedeze tot Donbasul, revendicare respinsă de Zelenski.

În acest timp, Putin încearcă să ocupe cât mai repede teritoriul rămas sub controlul armatei ucrainene în Doneţk, pentru a desăvârşi astfel ocuparea întregului Donbas, regiune formată din provinciile Doneţk şi Lugansk, cea din urmă fiind deja aproape complet sub control rusesc.

Consilierul pentru politică externă al lui Putin, Iuri Uşakov, a descris întâlnirea acestuia de sâmbătă cu emisarii americani drept "foarte utilă", în timp ce un oficial de la Casa Albă a declarat pentru Reuters că paşii următori vor fi anunţaţi în săptămânile ce urmează.