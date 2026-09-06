Emisarii lui Trump au ajuns la Kiev cu "expresul păcii". Zelenski: "Suntem pregătiți pentru dialog"

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns duminică la Kiev, pentru prima lor vizită în Ucraina de la începutul demersurilor de mediere privind războiul. Cei doi urmează să se întâlnească cu președintele Volodimir Zelenski, la o zi după discuțiile purtate la Moscova cu Vladimir Putin. Vizita are loc în timp ce atacurile rusești și ucrainene continuă, iar Kievul transmite că este pregătit să negocieze și să accelereze încheierea războiului.

Emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner au sosit cu trenul la gara centrală din Kiev, venind din Polonia, a constatat un fotograf al AFP. Este vorba despre prima lor vizită în Ucraina de la începutul eforturilor lor de mediere menite să găsească o soluţie diplomatică la război, potrivit News.ro

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Puţin mai devreme, Zelenski a asigurat într-un mesaj publicat pe X că el şi echipa sa de negociatori sunt "pregătiţi să dialogheze".

"Suntem pregătiți pentru dialog. Ucraina a fost întotdeauna și va rămâne constructivă. Ne dorim să apropiem cât mai mult sfârșitul războiului. Este nevoie de pace. Sunt necesare garanții de securitate. Este nevoie de o pace postbelică demnă. Propunerile noastre sunt pregătite. Este important să lucrăm într-un mod coordonat, concret și realist", a transmis Zelenski.

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Numeroase atacuri atât din partea Rusiei, cât şi a Ucrainei în timpul nopţii

În timp ce în capitala ucraineană a fost instituit un armistiţiu de trei zile pe durata vizitei emisarilor americani, în alte părţi ale Ucrainei şi Rusiei ostilităţile continuă.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Moscova a atacat Ucraina cu 108 drone şi rachete S8000 Banderol, a raportat Forţele Aeriene Ucrainene, afirmând că a doborât majoritatea acestora şi precizând că 11 zone din ţară au fost totuşi lovite de aceste bombardamente.

La rândul său, armata rusă a afirmat că a neutralizat 258 de drone ucrainene lansate asupra Rusiei în noaptea trecută. Un incendiu a izbucnit la o întreprindere din oraşul Riazan, potrivit guvernatorului, iar site-ul ASTRA a afirmat că era vorba de o rafinărie.

Cel puţin trei civili au fost răniţi în Ucraina în urma unor atacuri aeriene din timpul nopţii şi al dimineţii de duminică, potrivit autorităţilor locale, în timp ce un bărbat a fost ucis şi o femeie rănită în urma unui atac cu o dronă ucraineană asupra vehiculului lor în regiunea rusă Belgorod, potrivit autorităţilor locale.