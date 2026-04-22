Negocierile SUA - Iran, în impas din cauza conflictelor interne. Axios: Liderul suprem abia comunică

Donald Trump le-a transmis facțiunilor rivale din Iran că au la dispoziție un interval limitat pentru a ajunge la o poziție comună și a formula o contraofertă coerentă. În caz contrar, armistițiul pe care l-a prelungit marți va înceta, potrivit unor oficiali americani citați de Axios .

"Trump este dispus să acorde încă trei până la cinci zile de armistițiu pentru ca iranienii să-și pună ordine în lucruri", a declarat o sursă americană informată. "Nu va fi pe termen nelimitat", a adăugat aceasta.

Negociatorii lui Trump cred că un acord pentru încheierea războiului și limitarea programului nuclear al Iranului este încă posibil. Totuși, există temeri că la Teheran nu există o persoană cu autoritatea necesară pentru a lua decizia finală.

Ruptură între armată și negociatori în Iran

Liderul suprem, Mojtaba Khamenei, comunică foarte puțin. Generalii Gardienilor Revoluției (IRGC), care controlează în prezent țara și negociatorii civili sunt în conflict deschis privind strategia: "Am observat o ruptură totală în interiorul Iranului între negociatori și armată - niciuna dintre părți neavând acces la liderul suprem, care nu răspunde”, a spus un oficial american.

Oficialii americani au observat primele semne ale diviziunilor după prima rundă de negocieri de la Islamabad, când a devenit clar că generalul IRGC Ahmad Vahidi și colaboratorii săi au respins mare parte din discuțiile purtate de negociatorii iranieni.

Ruptura a devenit publică vinerea trecută. După ce ministrul de externe Abbas Araghchi a anunțat redeschiderea Strâmtorii Hormuz, IRGC a refuzat să aplice decizia și a început să-l critice public. În zilele următoare, Iranul nu a oferit un răspuns concret la ultima propunere a SUA și a refuzat să confirme participarea la o a doua rundă de negocieri în Pakistan.

Washingtonul, în așteptarea unui semnal de la Teheran

Ultimele 48 de ore au fost extrem de tensionate pentru Casa Albă, în special pentru vicepreședintele JD Vance, care era pregătit să plece la Islamabad pentru o nouă rundă de negocieri. În schimb, acesta a fost nevoit să aștepte ca generalii IRGC să permită deplasarea unor oficiali iranieni pentru discuții.

Luni seara, Iranul părea să accepte negocierile prin intermediul mediatorilor pakistanezi, însă marți dimineață și-a schimbat poziția, cerând ridicarea blocadei navale americane. Avionul oficial Air Force Two a rămas ore întregi pregătit de decolare, până când a devenit clar că deplasarea nu va mai avea loc.

Trimișii Casei Albe, Steve Witkoff și Jared Kushner, au renunțat la deplasarea spre Islamabad și s-au întors la Washington. Marți după-amiază, Trump s-a consultat cu echipa sa de securitate națională, inclusiv cu Marco Rubio, Pete Hegseth, John Ratcliffe și alți oficiali de rang înalt.

Inițial, unii consilieri nu știau dacă președintele va opta pentru o escaladare militară sau pentru continuarea negocierilor. În final, Trump a ales diplomația: "Se pare clar că Trump nu mai dorește să folosească forța militară și a decis să încheie războiul", a spus o sursă apropiată.

Cu toate acestea, dacă mediatorii pakistanezi nu reușesc să aducă Iranul la masa negocierilor în intervalul stabilit, opțiunea militară revine în discuție.

