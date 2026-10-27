Netanyahu anunţă arestarea a 3 oficiali ai unui partid arab, în ziua scrutinului. Îi acuză că "fură alegerile"

Premierul israelian în exerciţiu Benjamin Netanyahu i-a acuzat marţi, în timp ce vota, pe opozanţii săi arabi israelieni de faptul că încearcă ”să fure alegerile”, după ce i-a atacat de-a lungul întregii campanii electorale, relatează AFP.

Netanyahu a anunţat că ”trei oficiali de rang înalt” din cadrul unui partid majoritar arab au fost arestaţi în sudul Israelului.

El a declarat că aceştia aveau asupra lor plicuri pline cu bani.

Autorităţile electorale au precizat că aceste persoane, arestate în apropietrea domiciliilor lor, ”nu au ajuns încă la secţia de votare” şi că o anchetă este în desfăşurare.

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Israelienii merg la urne, în primele alegeri de la atacul din 7 octombrie 2023. Benjamin Netanyahu se confruntă cu rivalul său, Eisenkot, în timp ce Donald Trump şi-a declarat susţinerea pentru actualul premier. Sondajele îi dau însă un avantaj lui Eisenkot. Miza este uriaşă, iar formarea unui nou guvern ar putea dura săptămâni sau chiar luni.