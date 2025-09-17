Central Perk, cafeneaua faimoasă din Friends, își deschide porțile la New York

Newyorkezii și turiștii vor putea vizita în curând Central Perk, faimoasa cafenea din serialul de televiziune "Friends", care va fi recreată în zona turistică Times Square din New York "la sfârșitul toamnei 2025", au anunțat marți organizatorii proiectului, printre care se numără și grupul media american Warner Bros Discovery, informează Agerpres.

Deși a fost concepută pentru a se adapta gusturilor clienților de astăzi, atmosfera unică a Central Perk rămâne neschimbată şi oferă oamenilor o experiență memorabilă în jurul unei cafele sau a unei mese, atât localnicilor, cât și vizitatorilor, au transmis organizatorii proiectului într-un comunicat, menționând faimoasele canapele portocalii după modelul cafenelei devenite celebră datorită serialului "Friends".

Aceasta va fi cea de-a doua cafenea de acest tip din Statele Unite și din lume, după cea deschisă în Boston.

Proprietate a studioului Warner Bros, serialul "Friends", unul dintre cele mai cunoscute din lume, prezintă viețile unui grup de șase prieteni din New York trei femei și trei bărbați cu scene filmate în apartamentele lor și în cafeneaua Central Perk, pe parcursul a 236 de episoade difuzate între 1994 și 2004 în Statele Unite.

Succesul serialului nu se limitează doar la televiziune, ci se extinde și în domeniul comercial, prin produse derivate și activități diverse, precum expoziția imersivă "The Friends Experience", care a fost prezentată la New York, Las Vegas și Londra.

