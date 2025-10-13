Nicolas Sarkozy, condamnat la închisoare. Fostul președinte al Franței trebuie să se predea pe 21 octombrie

Nicolas Sarkozy, fostul președinte al Franței, a fost somat să se predea pe 21 octombrie la închisoarea La Santé din Paris, unde va executa o pedeapsă de cinci luni de închisoare pentru conspirație criminală. Este primul fost lider al unei țări din UE care ajunge după gratii, fiind acuzat că a încercat să obțină finanțare pentru campania sa prezidențială din 2007 de la dictatorul libian Muammar Gaddafi.

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost obligat să se predea săptămâna viitoare autorităților din Paris, după ce luna trecută o instanță l-a condamnat la cinci luni de închisoare cu executare pentru conspirație criminală într-un dosar legat de finanțarea ilegală a campaniei sale electorale din partea regimului fostului dictator libian Muammar Gaddafi, relatează The Guardian.

Sarkozy, care a fost președinte al Franței între 2007 și 2012, a fost convocat luni de procurorii de stat, care i-au comunicat că trebuie să se prezinte la intrarea în închisoarea La Santé, din sudul Parisului, pe 21 octombrie, pentru a-și începe executarea pedepsei.

În vârstă de 70 de ani, Sarkozy va deveni primul lider francez de după război și primul fost șef al unui stat din Uniunea Europeană care ajunge la închisoare. Anterior, el fusese deja primul fost președinte francez obligat să poarte o brățară electronică, după ce a fost condamnat într-un alt dosar pentru corupție și trafic de influență, în care încerca să obțină ilegal favoruri din partea unui judecător. În acel caz, a primit o pedeapsă de un an de închisoare, însă a putut să o execute acasă, purtând o brățară electronică la gleznă. După trei luni, a fost eliberat condiționat.

Articolul continuă după reclamă

Sarkozy a negat acuzațiile și a susținut că nu a făcut parte dintr-o conspirație criminală pentru a obține finanțare electorală din Libia pentru campania sa prezidențială din 2007. A depus apel împotriva condamnării, iar un nou proces este așteptat peste aproximativ șase luni. Cu toate acestea, natura pedepsei impuse presupune că trebuie să meargă la închisoare chiar dacă procesul de apel este în desfășurare.

O condamnare fără precedent în Europa occidentală

Potrivit presei franceze, Sarkozy a organizat săptămâna trecută o petrecere de rămas-bun la Paris, la care au participat aproximativ 100 de prieteni și foști colaboratori. Le Figaro scria că el le-a spus invitaților: "Sunt nevinovat și nu ar fi trebuit niciodată să fiu găsit vinovat". Referitor la perioada de detenție, ar fi declarat: "Nu voi cere niciun avantaj. Când ai o cruce de dus, o duci până la capăt".

Sarkozy urmează să aibă o celulă individuală, cu o oră de exerciții fizice zilnic și trei vizite pe săptămână.

El a fost găsit vinovat de conspirație criminală, dar a fost achitat pentru alte trei capete de acuzare: corupție, deturnare de fonduri publice libiene și finanțare ilegală a campaniei electorale. Procurorii au declarat în instanță că Sarkozy a încheiat un "pact faustian al corupției cu unul dintre cei mai de neimaginat dictatori ai ultimelor trei decenii" pentru a obține finanțare de campanie din partea lui Gaddafi.

După pronunțarea verdictului, Sarkozy a spus în fața instanței: "Dacă vor cu orice preț să dorm în închisoare, voi dormi în închisoare, dar cu fruntea sus". După ce se va preda, are dreptul, ca orice deținut, să solicite eliberarea provizorie în așteptarea apelului, însă decizia ar putea veni abia peste aproximativ două luni.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi copiii departe de ecrane şi să petreceţi mai mult timp cu ei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰