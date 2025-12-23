Antena Meniu Search
Napoli a câştigat Supercupa Italiei, după o finală dezechilibrată cu Bologna

Napoli a câştigat, luni seara, Supercupa Italiei, după ce s-a impus, scor 2-0, în confruntarea cu Bologna de la Riyadh (Arabia Saudită).

de Redactia Observator

la 23.12.2025 , 14:58
Napoli a câştigat pentru a 3-a oară Supercupa Italiei - Profimedia

După ce au eliminat echipele milaneze în semifinale, Napoli 2-0 cu AC Milan, Bologna 4-3, după penalty-uri, cu Internazionale, Napoli şi Bologna s-au înfruntat în finala Supercupei Italiei.

La prima vedere, duelul se anunţă unul echilibrat, însă, în cele din urmă, finala s-a transformat într-un meci "one way", Napoli fiind, de departe, vioara întâi a duelului.

Brazilianul David Neres a reuşit o dublă, însă diferenţa de scor putea fi mai mare, Napoli încheind disputa cu 8-3 la şuturi pe poartă.

Este pentru a 3-a oară când Napoli câştigă Supercupa Italiei, după succesele din 1990 şi 2014. 

