Greta Thunberg, arestată la Londra în baza legii antitero, la un protest faţă de compania israeliană Elbit

Activista suedeză pentru climă Greta Thunberg a fost arestată marți la Londra, în timpul unei manifestații de susținere a grupării interzise Palestine Action. Anunțul a fost făcut de asociațiile Defend Our Juries și Prisoners for Palestine, scrie AFP, citată de Agerpres.

23.12.2025 , 15:46
Activista suedeză Greta Thunberg, arestată la Londra "în baza legii antiteroriste" Activista suedeză Greta Thunberg, arestată la Londra "în baza legii antiteroriste" - Captură X

"Greta Thunberg ţinea o pancartă pe care se putea citi 'Susţin deţinuţii Palestine Action. Mă opun genocidului'", a subliniat un purtător de cuvânt al Defend Our Juries, precizând că activista a "fost arestată în baza legislaţiei antiteroriste" britanice.

Activista a fost arestată în Londra în timpul unei demonstrații împotriva companiei Aspen Insurance, care colaborează cu Elbit Systems, companie israeliană din industria apărării.

Palestine Action a fost inclusă la începutul lunii iulie pe lista organizaţiilor considerate "teroriste" în Regatul Unit, după acte de vandalism comise de militanţii săi, dintre care unii sunt în detenţie şi au intrat în greva foamei. Orice formă de sprijin pentru organizaţie se pedepseşte cu până la şase luni de închisoare.

