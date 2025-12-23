Antena Meniu Search
Video Fără pace de Crăciun în Ucraina. Reuters: Vladimir Putin îşi doreşte teritorii din Europa

Şanse minime ca ucrainenii să aibă pace de Crăciun. Negocierile de peste weekend de la Miami nu au dus la niciun rezultat, în ciuda declaraţiilor optimiste venite de la ruşi şi americani. Moscova este decisă să nu facă niciun compromis. Mai mult, ar face planuri pentru a readuce în sfera sa de influenţă, state şi teritorii din Europa de Est.

de Redactia Observator

la 23.12.2025 , 08:50

Cele trei zile de negocieri în însoritul Miami nu au adus Europa mai aproape de pace după patru ani de război. Dacă public, oficialii americani și ucraineni au vorbit despre discuţii constructive şi progres, în spatele uşilor închise situaţia este departe de orice optimism.

Moscova vrea cele patru regiuni pe care le-a anexat ilegal în primul an de război, teritorii pe care Ucraina refuză să le cedeze.

Şi de data aceasta, discuţiile au fost conduse de ginerele lui Trump, Jared Kushner, şi emisarul preşedintelui american, Steve Witkoff. Cei doi au negociat pe rând şi cu ruşii, şi cu ucrainenii.

Zelenski a declarat că primele versiuni ale propunerilor SUA pentru un acord de pace între Ucraina și Rusia îndeplinesc multe dintre cerințele Kievului.

Vicepreşedintele JD Vance a spus însă că nu are încredere că va exista o soluţie paşnică.

Şi în tabăra europeană optimismul este unul rezervat.

Agenţia Reuters, care citează surse din Serviciile Secrete americane, scrie că Vladimir Putin vrea părţi din Europa care au aparţinut fostei Uniuni Sovietice, inclusiv teritorii ale unor state care sunt acum membre ale NATO.

La Sankt Petersbourg, Vladimir Putin i-a invitat pe lideri din foste republici membre ale URSS. Le-a fost ghid prin celebrul muzeu Ermitaj, unde le-a prezentat un ceas de aur cu păun.

La Moscova alerta este maximă după ce un general rus a fost asasinat. Fanil Sarvarov a fost ucis după ce maşina sa a fost aruncată în aer. Presa rusă scrie că explozia a fost cauzată de o mină magnetică ataşată sub şasiu, detonată de la distanţă. 

