Tavanul piscinei Hilton din Sibiu s-a prăbușit. 8 persoane, 5 adulți și 3 minori, scoase din apă

În incinta Hotelului Hilton, situat la ieșirea din municipiul Sibiu spre Rășinari, tavanul fals de rigips de deasupra piscinei s-a prăbușit peste persoanele aflate în apă. În urma incidentului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a declanșat, marți, Planul Roșu de Intervenție, iar șapte persoane au fost transportate la spital pentru evaluări medicale, fără a prezenta răni grave, potrivit autorităților.

La fața locului au intervenit șase ambulanțe și șapte autospeciale de pompieri, potrivit ISU Sibiu. De asemenea, a fost trimisă și o autospecială de transport personal şi victime multiple.

Conform declarațiilor purtătoarei de cuvânt a ISU Sibiu, Raluca Marcu, din primele informații nu se cunoaște dacă există persoane surprinse sub dărâmături.

"Din primele informații, nu se cunoaște dacă sunt victime sau persoane prinse sub elementele prăbușite", a declarat purtătoarea de cuvânt a ISU Sibiu, Raluca Marcu.

8 persoane, 5 adulți și 3 minori, au fost extrase din piscină

Salvatorii acționează pentru extragerea persoanelor și acordarea asistenței medicale. Potrivit informațiilor operative, 8 persoane, 5 adulți și 3 minori, au fost extrase din piscină și sunt evaluate de echipajele medicale aflate la fața locului.

În sprijinul intervenției se va deplasa și un echipaj de scafandri. Misiunea este în dinamică, iar operațiunile de căutare continuă pentru identificarea eventualelor persoane surprinse sub dărâmături în piscină.

Zona a fost securizată, iar echipele de pompieri acționează pentru evaluarea structurii și eliminarea oricărui pericol suplimentar. Cauzele prăbușirii urmează să fie stabilite în urma unei anchete.

Potrivit ISU Sibiu, la fața locului a fost ridicat un punct de comandă mobil în incinta hotelului, iar salvatorii continuă verificările.

"Au fost transportate şapte persoane la spital, niciuna dintre ele nu este gravă. E vorba de un tavan fals care s-a prăbuşit, care a căzut, fiind opt persoane în piscină. La acest moment nu există persoane rănite grav. Trebuie (n.r. scafandri) să caute sub elementele căzute dacă este cineva surprins sub ele, dar până acum nu avem astfel de informaţii" a declarat pentru Observator Raed Arafat, şeful DSU.

