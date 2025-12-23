A fost arestat proxenetul care exploata sexual minora de 16 ani, ucisă de client într-o garsonieră din Galaţi

Poliţiştii au reținut un bărbat de 27 de ani, acuzat că exploata sexual minora de 16 ani, ucisă de un client pe 16 noiembrie, într-o garsonieră din Galați. Clientul a fost arestat luna trecută.

A fost reţinut bărbatul care exploata sexual minora de 16 ani, ucisă de un client în 16 noiembrie.

"La data de 22 decembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Brăila au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 27 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

Din probatoriul administrat a reieșit că, în mai 2025, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a unei victime minore în vârstă de 16 ani (provenită dintr-un mediu socio-familial deficitar, cu educație precară și abandon școlar, mamă minoră și anterior victimă a infracțiunii de act sexual cu un minor) și prin inducere în eroare (metoda loverboy), inculpatul a recrutat-o în scopul exploatării sexuale.

Astfel, inculpatul a adăpostit persoana vătămată în diverse apartamente închiriate pe raza municipiilor Galați și Tecuci și a obligat-o la practicarea prostituției, punându-i în pericol viața victimei minore, care a fost ucisă la 16 noiembrie 2025, de către un client care se prezentase pentru a beneficia, contra cost, de serviciile ei sexuale.

Sumele obținute din activitatea infracțională au fost însușite aproape în totalitate de către inculpat. Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brăila cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție", a transmis DIICOT.

