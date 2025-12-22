Chris Rea, interpretul piesei "Driving Home For Christmas", a murit la 74 de ani

Cântărețul britanic Chris Rea, cunoscut la nivel internațional pentru hituri precum Driving Home For Christmas, a murit la vârsta de 74 de ani. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al familiei artistului.

Decesul lui Chris Rea a fost confirmat printr-un comunicat transmis în numele soției și al celor doi copii ai săi, potrivit BBC.

"Cu imensă tristețe anunțăm moartea iubitului nostru Chris", a transmis familia. "S-a stins în linişte astăzi, într-un spital, în urma unei scurte boli, înconjurat de familie."

Un artist cu o carieră de decenii

Chris Rea a fost una dintre cele mai recognoscibile voci ale muzicii britanice, cu o carieră care s-a întins pe mai multe decenii. Artistul a devenit celebru pentru stilul său distinctiv, care îmbină rock-ul, blues-ul și pop-ul, precum și pentru timbrul vocal inconfundabil.

Piesa "Driving Home For Christmas" a devenit, de-a lungul anilor, un cântec emblematic al perioadei sărbătorilor, fiind difuzată constant în sezonul de iarnă în numeroase țări.

Potrivit familiei, artistul s-a stins în spital, după o boală de scurtă durată. Purtătorii de cuvânt ai familiei nu au oferit alte detalii legate de cauzele decesului.

