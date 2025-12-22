Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Chris Rea, interpretul piesei "Driving Home For Christmas", a murit la 74 de ani

Cântărețul britanic Chris Rea, cunoscut la nivel internațional pentru hituri precum Driving Home For Christmas, a murit la vârsta de 74 de ani. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al familiei artistului.

de Redactia Observator

la 22.12.2025 , 17:18
Chris Rea, una dintre vocile emblematice ale muzicii britanice, a murit la 74 de ani Chris Rea, interpretul piesei "Driving Home For Christmas", a murit la 74 de ani - Getty Images

Decesul lui Chris Rea a fost confirmat printr-un comunicat transmis în numele soției și al celor doi copii ai săi, potrivit BBC.

"Cu imensă tristețe anunțăm moartea iubitului nostru Chris", a transmis familia. "S-a stins în linişte astăzi, într-un spital, în urma unei scurte boli, înconjurat de familie."

Un artist cu o carieră de decenii

Articolul continuă după reclamă

Chris Rea a fost una dintre cele mai recognoscibile voci ale muzicii britanice, cu o carieră care s-a întins pe mai multe decenii. Artistul a devenit celebru pentru stilul său distinctiv, care îmbină rock-ul, blues-ul și pop-ul, precum și pentru timbrul vocal inconfundabil.

Piesa "Driving Home For Christmas" a devenit, de-a lungul anilor, un cântec emblematic al perioadei sărbătorilor, fiind difuzată constant în sezonul de iarnă în numeroase țări.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit familiei, artistul s-a stins în spital, după o boală de scurtă durată. Purtătorii de cuvânt ai familiei nu au oferit alte detalii legate de cauzele decesului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

chris rea cantaret deces craciun artist mort
Înapoi la Homepage
La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Iubita milionarului Adrian Kreiner, executată silit pentru că nu și-a plătit avocații. A moștenit o avere uriașă, dar susține că nu are nicio altă sursă financiară de a trăi
Iubita milionarului Adrian Kreiner, executată silit pentru că nu și-a plătit avocații. A moștenit o avere uriașă, dar susține că nu are nicio altă sursă financiară de a trăi
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Comentarii


Întrebarea zilei
Prețurile pentru sărbători v-au schimbat lista de cumpărături?
Observator » Ştiri externe » Chris Rea, interpretul piesei "Driving Home For Christmas", a murit la 74 de ani