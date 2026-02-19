Bill Gates se retrage de la un summit din India, pe fondul controverselor din dosarul Epstein

Bill Gates nu va susține discursul său principal la Summitul Impact al Inteligenței Artificiale din India, care va avea loc la Delhi, a declarat organizația sa filantropică cu câteva ore înainte ca acesta să vorbească.

Fundația Gates a declarat că decizia a fost luată după "o analiză atentă" și "pentru a se asigura că accentul rămâne pe prioritățile cheie [ale summitului]", dar nu a oferit detalii, relatează BBC.

Retragerea lui Gates vine pe fondul unei controverse privind legăturile sale cu regretatul infractor sexual Jeffrey Epstein, după ce acesta a fost numit în noi dosare publicate de Departamentul de Justiție al SUA în ianuarie.

Purtătorul de cuvânt al lui Gates a numit afirmațiile din dosare "absolut absurde și complet false", iar miliardarul a declarat că regretă timpul petrecut cu Epstein.

Gates nu a fost acuzat de fapte ilegale de către niciuna dintre victimele lui Epstein, iar apariția numelui său în dosare nu implică nicio activitate criminală de niciun fel.

Fundația Gates a declarat că Ankur Vora, președintele birourilor sale din Africa și India, va vorbi la summit în locul lui Gates.

Anunțul vine după zile de incertitudine cu privire la participarea lui Gates la summit. El se află în prezent în India și a vizitat luni statul Andhra Pradesh din sud, unde se pare că a discutat despre inițiativele de stimulare a sănătății, agriculturii, educației și tehnologiei.

După ce relatările din mass-media au speculat că se va retrage de la summit, fundația sa a declarat marți că va susține discursul conform programului.

Retragerea este o lovitură pentru summit, pe care India l-a prezentat ca o reuniune emblematică pentru a poziționa țara ca un centru global de inteligență artificială.

În discursul său principal de joi, prim-ministrul Narendra Modi a declarat că India va juca un rol cheie într-un viitor bazat pe inteligență artificială, dar a cerut și Occidentului să democratizeze tehnologia prin partajarea ei.

"Inteligenţa Artificială trebuie să devină un instrument de incluziune și emancipare, în special pentru Sudul Global", a spus el.

De asemenea, el a subliniat necesitatea dezvoltării de "standarde globale comune" pentru combaterea deepfake-urilor și a informațiilor false.

Delegați din peste 100 de țări, inclusiv mai mulți șefi de stat, participă la eveniment, care a fost marcat de unele controverse privind proasta gestionare din prima zi și de afirmațiile unei universități indiene că a dezvoltat un câine robot care s-a dovedit a fi fabricat în China.

Summitul de cinci zile include discuții politice, prezentări de start-up-uri și întâlniri cu ușile închise pe tema guvernanței, infrastructurii și inovării în domeniul inteligenței artificiale.

Evenimentul a văzut, de asemenea, promisiuni de investiții din partea unor companii, inclusiv Microsoft, pentru a extinde accesul și infrastructura la inteligența artificială în țări precum India.

