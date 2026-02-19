Preşedintele ucrainean Volodirmi Zelenski declară că Statele Unite şi anumite state europene negociază cu Rusia "un nou document". În mesajul publicat pe X, Zelenski subliniază că este important ca Ucraina să facă parte din aceste discuţii, chiar dacă recunoaşte că Ucraina ar putea fi nevoită să reacţioneze la "surprize". Mesajul vine la doar câteva ore de la o rundă tensionată de negocieri pentru pace, la Geneva.

Zelenski: "SUA şi anumite state europene negociază cu Rusia un nou document. S-ar putea să o facă fără noi" - Profimedia

"Știu că americanii, și poate și unii europeni, discută un nou document cu Rusia, între NATO și Rusia. Când vor avea un astfel de document, vor putea discuta totul. Dar pentru mine este important să discute cu noi despre potențialul nostru loc în NATO. Nu doar cu rușii, ci cu noi. Pentru că este vorba despre noi. Dar s-ar putea să o facă și fără noi. Poate că nu știm ceva. În orice caz, vom reacționa la surprize dacă se întâmplă", a scris Volodimir Zelenski pe X.

Discuţii tensionate au avut loc miercuri între ruşi şi ucraineni la Geneva.

Negocierile s-au încheiat brusc, iar cele două delegaţii s-au certat în faţa americanilor. Subiectul care a aprins spiritele a fost cedarea teritoriilor ucrainene ocupate de armata rusă. Zelenski îl acuză pe Trump că forţează Ucraina să renunţe la patru regiuni pentru a încheia pacea.

"Contăm pe următoarea întâlnire. Este important de menţionat prezenţa europenilor - Franţa, Marea Britanie, Germania, Italia şi Elveţia. Noi, în Ucraina, susţinem constant că Europa trebuie să facă parte din acest proces", a declarat Volodimir Zelenski.

Oficialii de la Kiev spun însă că au făcut un pas înainte spre pace.

"Discuțiile au fost intense și substanțiale. Se înregistrează progrese, dar în acest stadiu nu pot fi dezvăluite detalii", a declarat Rusten Umerov, ministrul Apărării din Ucraina.

Discuţiile au fost purtate în spatele uşilor închise, într-un hotel elveţian de cinci stele.

Punctul de pe agendă care a încheiat brusc întâlnirea a fost cedarea de către ucraineni a celor patru regiuni ocupate de ruşi - Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson.

