De mai bine de 45 de ani, bănăţenii se întrec, anual, într-o competiţie care încearcă să aleagă cei mai bun cârnaţi. Reţete transmise din generaţie în generaţie, cu ingrediente din cele mai rare şi cu mirodenii bine alese şi atent dozate se luptă pentru supremaţie în farfuria unui juriu format din gurmanzi unul şi unul.

Mai roșiatici, semn că au în ei boia din belșug sau mai traşi la faţă, dar cu usturoi cât să te țină minte toată lumea. Mai supli sau mai zdraveni, din carne de porc sau de vânat. Afumați domol, cu toţii își așteaptă rândul la verdict.

În Banat, cârnatul nu e doar mâncare, e aproape patrimoniu. În spatele fiecărei bucăți stau rețete păstrate cu sfințenie, secrete de familie și ani întregi de experiență. Aici, nimic nu e la întâmplare: proporția dintre carne și grăsime, condimentele, lemnul pentru fum - toate decid dacă vorbim despre un cârnat obișnuit sau despre unul de top.

30 de bănăţeni și-au scos din șpaisuri cei mai buni carnați şi i-au înscris în competiţia orgoliilor. Fiecare, cu secretele sale.

"Iubire, dragoste, pasiune. Echilibrul dintre sare, piper și boia, zic eu, iar boiaua trebuie să fie de calitate.", spune Flavius Gălăţan, concurent.

Reporter: De unde ai învățat tu să faci cârnați?

Flavius: Din familie! De mic eram, când tăiam porcul, pe acolo, cu pixul, cu caietul, mi-am scris tot.

Reporter: Rețeta?

Flavius: Da.

Flavius are 22 de ani și se luptă de la egal la egal cu alți concurenți mult mai experimentați, oameni care de-o viață caută perfecțiunea gustului.

"Gustați și discutăm!", spune Ștefan, concurent.

Reporter: Ce îmi recomandați?

Ştefan: Mai puțină grăsime și mai multe condimente, nu e picant.

Reporter: Cu ce e afumat?

Ştefan: Lemn de fag!

Reporter: Vă aduce premiul cel mare bucățica asta de cârnat?

Ştefan: Sperăm, că de asta venim să participăm în fiecare an.

"În primul rând, carnea trebuie să fie bună, apoi trebuie boia bună, usturoi de casă, piper și sare.", spune Osvald Zachari, concurent.

Jurații, gurmanzi de meserie, au avut o misiune dificilă, chiar dacă fiecare a venit înarmat cu propriile criterii de departajare.

"Mai luăm o dată... un 3. De la 1 la cinci a luat trei. Aici... la ăsta îi dăm 4.", spune Gheorghe Pricop, jurat.

Reporter: 4, de ce?

Jurat: Are gustul mai bun.

"Mă aștept să fie un concurs foarte strâns. Sunt producători din tot Banatul, dar și din Germania, care produc cârnați după rețetele tradiționale.", explică Siegfried Thiel, organizator.

Anul acesta, câștigător a fost preparatul făcut de un locuitor al comunei Săcălaz.

