Numele lui Donald Trump apare de mai multe ori în mailurile dintre Jeffrey Epstein şi apropiaţii săi. Infractorul sexual susţinea că liderul de la Casa Albă ştia de fete şi că a petrecut ore întregi cu una dintre ele. La rândul său, preşedintele american le-a transmis republicanilor să nu pice în această capcană pentru că totul e un fals grosolan.

Mesajele, care au fost trimise între anii 2011 şi 2019, au fost scrise Jefrrey Epstein pentru Ghislaine Maxwell, o apropiată a infractorului sexual, dar şi pentru publicistul Michael Wolff. Dintr-unul dintre e-mailurile trimise către Maxwell reiese că Trump ar fi petrecut ore întregi cu una dintre victime. Mai mult, președintele Statelor Unite este numit "câinele care nu a lătrat", chiar de Epstein.

"Vreau să înțelegi că acel câine care nu a lătrat este Trump. (Victima - n.r.) a petrecut ore întregi la mine acasă cu el, nu a fost menționat niciodată. Șeful poliției, etc. Sunt 75% acolo", scria Jefrrey Epstein într-un mail.

Din alt schimb de mesaje, de data aceasta cu Wolff, reiese că Donald Trump știa despre fete.

"Trump a spus că mi-a cerut să demisionez, dar nu am fost niciodată membru. Desigur că știa despre fete, deoarece i-a cerut lui Ghislaine să se oprească", scria într-un alt mesaj.

Un al treilea mail, tot între Epstein şi Wolff, a fost înainte ca liderul american să vorbească public despre relaţia sa cu omul de afaceri. Cei care au făcut publice documentele au fost democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din Statele Unite. Donald Trump a reacţionat imediat şi i-a avertizat pe republicani să nu pice în capcană. Şi Casa Albă a a spus că totul este un fals.

"Aceste e-mailuri nu dovedesc absolut nimic, în afară de faptul că președintele Trump nu a făcut nimic greșit. Jeffrey Epstein a fost membru la Mar-a-Lago până când președintele Trump l-a dat afară, deoarece Jeffrey Epstein era un pedofil și un individ respingător", a declarat Karoline Leavitt, secretar de presă Casa Albă.

În noile documente făcute publice apare şi numele lui Andrew Mountbatten-Windsor, care a rămas recent fără titlurile regale. Finanţistul pedofil a confirmat că fostul prinţ s-a fotografiat alături de Virginia Giuffre, femeia care s-a sinucis după ce i-a acuzat pe cei doi de abuz sexual. Fratele Regelui Charles a negat vehement toate acuzaţiile care i-au fost aduse şi a susţinut în repetate rânduri că poza a fost trucată.

