"Trump știa despre fete". Emailuri vechi ale lui Epstein, făcute publice de Congres

Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, l-a menționat în repetate rânduri pe Donald Trump în schimburile de emailuri private purtate, în ultimii 15 ani, cu Ghislaine Maxwell și cu scriitorul Michael Wolff, potrivit unor documente publicate miercuri de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA.

În respectivele emailuri, Epstein susține că Trump ar fi petrecut mult timp cu o femeie pe care democrații o consideră victimă a rețelei sale de trafic sexual. Într-un mesaj, Epstein scrie că Trump "știa despre fete", referindu-se aparent la afirmația fostului președinte potrivit căreia l-ar fi dat afară pe Epstein din clubul Mar-a-Lago pentru că aborda tinere angajate acolo, informează CNN.

Emailurile au fost obținute de Comisie după citarea oficială a moștenirii lui Epstein. Trump nu a fost nici destinatar, nici expeditor al mesajelor, care datează în mare parte dinaintea mandatului său prezidențial și nu este acuzat de vreo faptă penală în acest context.

Într-un email din aprilie 2011, Epstein îi scria lui Maxwell: "Vreau să înțelegi că acel câine care n-a lătrat e Trump... (nume redactat) a petrecut ore în casa mea cu el, dar nu a fost niciodată menționat. Șeful poliției, etc. Sunt 75% convins." Maxwell i-a răspuns: "Mă tot gândesc la asta…"

Cine ar fi femeia menţionată

Republicanii din Comisie susțin că femeia menționată ar fi Virginia Giuffre, una dintre cele mai cunoscute supraviețuitoare din rețeaua Epstein, care s-a sinucis în aprilie. Giuffre nu l-a acuzat niciodată pe Trump de vreo faptă penală, nici în cartea sa Nobody’s Girl, unde descrie o interacțiune benignă cu fostul președinte, pe când lucra la Mar-a-Lago în 2000.

Cu trei ani înainte de acel email, în 2008, Epstein fusese condamnat la 18 luni de închisoare într-un centru de detenție cu regim lejer, dar a executat doar 13 luni. Acordul său de recunoaștere a vinovăției a fost ulterior criticat dur de presă și opinia publică.

Maxwell a declarat în fața Departamentului Justiției în 2025 că nu l-a văzut niciodată pe Trump într-un context nepotrivit și că, deși i-a întâlnit pe cei doi în diverse medii sociale, Trump s-a comportat întotdeauna ca un "gentleman".

Într-un email din 2019, Epstein i-a scris lui Michael Wolff că Trump "știa despre fete" și că a rugat-o pe Maxwell "să se oprească". Trump a spus anterior că l-a exclus pe Epstein din Mar-a-Lago pentru comportament nepotrivit, iar Casa Albă a confirmat această versiune.

"Lasă-l să se încurce singur"

Într-un alt email din decembrie 2015, Wolff îl avertizează pe Epstein că CNN intenționează să-l întrebe pe Trump despre relația cu el. Epstein întreabă ce ar trebui să răspundă Trump, iar Wolff sugerează: "Lasă-l să se încurce singur... dacă minte, ai avantaj de imagine. Dacă pare că va câștiga, îl poți salva și-ți va fi dator."

Trump neagă orice abatere și a dat în judecată Wall Street Journal pentru un articol legat de o scrisoare semnată de el și dăruită lui Epstein în 2003. Relația sa cu Epstein continuă să fie subiect de controverse politice și presiune publică pentru desecretizarea completă a dosarului Epstein.

