Compania aeriană irlandeză Ryanair a anunţat că, începând de miercuri, pasagerii săi vor trebui să utilizeze tichetele de îmbarcare digitale generate din aplicaţia mobilă, renunţând pentru totdeauna la biletele de hârtie.

Noua schimbare Ryanair care îi va afecta și pe români. O regulă ignorată te poate costa 55 € în plus - Shutterstock

Operatorul european low-cost a precizat că pasagerii trebuie să obţină aceste permise digitale pe smartphone-uri sau tablete. Fără permis pe dispozitivul mobil, călătorii nu vor putea trece de controlul de securitate de pe aeroport și nici nu se pot îmbarca în avion.

Șeful Ryanair, Michael O’Leary, a avertizat că pot apărea unele probleme inițiale", dar a adăugat într-un interviu pentru publicația britanică Independent că peste 80% dintre clienți folosesc deja aplicația companiei.

Decizia face parte din strategia digitală a Ryanair, menită să simplifice operațiunile de check-in și să reducă impactul asupra mediului. Compania estimează că această inițiativă ar putea economisi anual peste 300 de tone de hârtie.

Cum a decurs prima zi cu noua regulă

În prima zi de aplicare a noii reguli, Ryanair a raportat un mare succes": peste 700 de zboruri au decolat în Europa fără întârziere, iar 98% dintre pasageri au prezentat boarding pass-ul digital. Ceilalți 2%, care s-au înregistrat online înainte de a ajunge la aeroport, au primit gratuit tichete de îmbarcare la ghișee, scrie Daily Mail.

Pasagerii care pierd smartphone-ul sau li se descarcă bateria pot obține tichete gratuite înainte de controlul de securitate. Dacă problema apare după control, detaliile pasagerilor sunt deja în sistemul Ryanair și angajații de la poarta de îmbarcare îi vor asista.

Ryanair atrage atenția că cel mai important lucru este să faci check-in online înaintea zborului. Cei care nu respectă această regulă pot obține tichete la aeroport, dar cu o taxă care variază între 30 € în Spania, 40 € în Austria și 55 € în alte state UE și în Marea Britanie. Pasagerii fără smartphone pot primi bilet pe hârtie, dacă s-au înregistrat anterior online.

Directorul de marketing, Dara Brady, a declarat că "peste 100.000 de pasageri au beneficiat deja de îmbarcare fără bilet de hârtie, cu experiență mai rapidă și mai comodă." Ryanair estimează că trecerea completă la tichete digitale va salva până la 40 de milioane de euro anual, contribuind la menținerea prețurilor mici la bilete.

Recent, Ryanair a anunțat că a transportat 200,2 milioane de pasageri în anul fiscal încheiat la 31 martie 2025, cu un grad de umplere al avioanelor de 94%, devenind prima companie aeriană europeană care depășește pragul de 200 de milioane de pasageri anual.

