Trafic aerian întrerupt la Cluj după ce un pilot Ryanair a fost găsit inconștient

Luni seară, operațiunile de decolare și aterizare pe aeroportul din Cluj au fost suspendate din cauza unui avion Ryanair care a rămas imobilizat pe pistă imediat după aterizare, potrivit publicației specializate în aviație BoardingPass, informează News.ro.

Se pare că unul dintre piloți a fost găsit inconștient și preluat de echipajele de urgență, însă cauza exactă nu a fost încă stabilită. Două aeronave au fost redirecționate temporar către aeroportul din Sibiu, unde au realimentat și ulterior s-au întors la Cluj.

Un avion care opera în seara zilei de luni un zbor Ryanair spre Cluj-Napoca a avut probleme după aterizare şi a rămas pe pistă, forţând alte avioane să aterizeze la Sibiu.

Avionul venea de la Beagamo şi a rămas pe pistă după aterizare.

Potrivit BoardingPass, înainte de aterizare, pilotul ar fi anunţat o urgenţă medicală şi a precizat că al doilea pilot este "incapacitat". Acesta ar fi fost luat inconştient de la faţa locului, dar nu se ştie exact ce a păţit.

Între timp, două avioane au fost direcţionate către Sibiu. Ulterior, pista a fost redeschisă, iar avioanele direcţionate către Sibiu au revenit la Cluj, după ce au alimentat.

Zborul retur către Beagamo a plecat la ora 02.58 cu peste trei ore întârziere şi echipaj sosit de la Bucureşti.

