Reacția pugilistului Vladimir Klitschko la vestea morţii lui Hayden Panettiere. Cei 2 au o fetiță împreună

Fostul logodnic al actriței Hayden Panettiere, boxerul ucrainean Wladimir Klitschko, a transmis un mesaj emoționant, pe Instagram, după moartea vedetei din Heroes. Cei doi au împreună o fiică de 11 ani, care locuiește în Ucraina.

Hayden Panettiere și Vladimir Klitschko, în vârstă de 50 de ani, au împreună o fiică pe nume Kaya. În 2018, când fetița avea doar 3 ani, actrița a cedat custodia totală fostului partener, iar acesta s-a mutat cu fiica lor în Ucraina, țara sa natală, în perioada în care Hayden se confrunta cu depresie postnatală și dependența de alcool și substanțe.

Marți dimineață, Klitschko a publicat o fotografie emoționantă și a transmis un mesaj în care vorbește despre durerea provocată de moartea actriței. "Familia noastră trece printr-o perioadă de șoc și suferință. Vestea morții tragice a lui Hayden m-a întristat profund. A plecat din această lume mult prea devreme. Hayden a fost, chiar dacă nu mai era partenera mea, o parte importantă din viața mea și mama fiicei noastre, Kaya.

Și-a construit o carieră extraordinară printr-un talent uriaș, în timp ce s-a confruntat și cu latura întunecată a unei industrii extrem de solicitante. Nimic nu va șterge momentele pe care le-am împărtășit și locul pe care l-a avut în viețile noastre.

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Pentru fiica noastră, Kaya, voi vorbi întotdeauna despre mama ei cu respect și mă voi asigura că își va aminti de omul care a fost. Transmit cele mai profunde condoleanțe părinților lui Hayden, prietenilor ei și fanilor care trec acum prin aceeași durere. Oameni tineri și talentați precum Hayden nu ar trebui să părăsească lumea atât de devreme. Odihnește-te în pace, Hayden. Să-ți găsești pacea veșnică", a transmis fostul pugilist.

Cum s-au cunoscut Hayden Panettiere și Vladimir Klitschko

Hayden și Vladimir s-au cunoscut în 2009, la lansarea unei cărți. După doi ani de relație, cei doi s-au despărțit în 2011, însă s-au împăcat doi ani mai târziu. În octombrie 2013, s-au logodit, iar actrița a născut-o pe fiica lor, Kaya, în decembrie 2014. În 2018, cei doi s-au despărțit din nou, dar au rămas în relații bune.

Tot în acel an, Hayden a anunțat că a luat decizia de a-i acorda fostului partener custodia deplină a fiicei lor. Kaya s-a mutat ulterior în Ucraina, alături de tatăl ei. Decizia, intens discutată la acea vreme, a venit după ce actrița a trecut printr-o perioadă profundă de depresie. Ea povestea că ajunsese să "nu mai simtă nimic", a început să consume alcool și, în cele din urmă, a fost internată într-un centru de reabilitare pentru depresie și abuz de substanțe.

Într-un interviu acordat în luna mai publicației "Dear Momé", Hayden a vorbit despre decizia de a renunța la custodia fiicei sale. "Nu a fost o decizie pe care am luat-o ușor și nici una pe care mi-am dorit-o. Treceam printr-o perioadă extrem de dificilă din viața mea", a mărturisit actrița.

În aceeași lună, ea i-a povestit lui Jay Shetty, în podcastul On Purpose, despre lupta sa cu problemele de sănătate mintală și dependența. "Eu am fost cea care a cerut ajutorul, cea care spunea: Am nevoie disperată de ajutor. Știu că va arăta îngrozitor, dar am nevoie de ajutor. Nu mai pot trăi așa", a recunoscut Hayden. "Ideea că cineva ar putea crede că pur și simplu mi-aș abandona copilul și aș fi în regulă cu asta este sfâșietoare. Realitatea nu putea fi mai diferită. Ani de zile a fost un ciclu teribil în care m-am luptat cu depresia, anxietatea, alcoolismul și abuzul de substanțe și am încercat să-mi găsesc drumul înapoi".

Vorbind despre fiica sa, actrița spunea: "Îmi iubesc fiica și sunt atât de mândră de tânăra care devine. Vorbesc cu ea tot timpul și mă simt foarte conectată de ea. Este ca o versiune mică a mea".

Hayden a vorbit și despre posibilitatea ca fiica sa să se întoarcă în Statele Unite, însă a spus că nu ar fi vrut să o rupă de viața pe care și-o construise în Ucraina. "Până când, în sfârșit, am reușit să mă pun pe picioare, am simțit că ar fi fost nedrept și egoist din partea mea să încerc să o scot din viața pe care și-o construise acolo", a explicat actrița.

Rolurile care au făcut-o celebră

Actrița și-a început cariera încă din copilărie, apărând în numeroase seriale de televiziune. A devenit cunoscută publicului larg după rolul din filmul Remember the Titans, din 2000, în care a jucat alături de Denzel Washington.

A fost și vocea personajului Dot din filmul de animație Pixar A Bug's Life, lansat în 1998. Ulterior, Hayden Panettiere a devenit celebră pentru rolul lui Claire Bennet, majoreta cu puteri supranaturale din serialul Heroes. A jucat apoi timp de șase sezoane în Nashville, unde a interpretat-o pe cântăreața de muzică country Juliette Barnes.

Pentru rolul din Nashville, a primit două nominalizări la Globurile de Aur, la categoria Cea mai bună actriță în rol secundar. Cariera sa muzicală a inclus și 11 apariții în clasamentul Billboard Hot Country Songs din Statele Unite.

Printre filmele în care a jucat se numără Bring It On: All or Nothing, lansat în 2006, Raising Helen, precum și Scream 4 și Scream 6, unde a interpretat personajul Kirby Reed.

Ce s-a descoperit în camera actriței

Actriţa americană Hayden Panettiere a murit duminică, iar cauza decesului nu a fost încă stabilită. Luni, însă, în apartamentul în care actrița a murit a fost găsit Narcan, un spray nazal utilizat pentru inversarea efectelor unei supradoze de opioide, scrie Daily Mail.

Spray-ul a fost descoperit pe o saltea din apartamentul în care vedeta era cazată. Nu este clar dacă Narcanul a fost folosit în încercarea de a o resuscita. O înregistrare audio a unui apel la numărul de urgență 911, obținută luni, indică faptul că actrița intrase în stop cardiac, în contextul unei suspiciuni de supradoză. Autoritățile au anunțat luni că autopsia a fost finalizată și că pe trupul actriței nu au fost găsite semne de traumă.