Motorina s-a scumpit din nou, la doar două zile după reducerea accizei. Care sunt acum preţurile la pompă

Motorina s-a scumpit din nou, marți, în mai multe dintre marile rețele de benzinării, la doar două zile după reducerea accizei cu 20%. Majorările ajung la 15 bani pe litru, iar prețul motorinei a trecut din nou de pragul de 10 lei în majoritatea stațiilor mari.

Motorina s-a scumpit din nou, la doar două zile după reducerea accizei

OMV Petrom a majorat prețul motorinei cu 15 bani încă de luni, iar marți au urmat Rompetrol, MOL și Socar. În stațiile Rompetrol, MOL și OMV din București, un litru de motorină costă acum 10,20 lei. La Petrom și în unele stații Socar, prețul este de 10,14 lei pe litru, scrie Profit.ro.

Cea mai scumpă motorină dintre marile rețele rămâne cea de la Lukoil, unde litrul este vândut cu 10,35 lei. Compania nu a majorat însă prețul marți. Libertatea notează că, în București, cea mai ieftină motorină standard se găsește la MOL, la 10,05 lei pe litru.

În schimb, prețurile la benzină au rămas neschimbate în marile rețele. În București, litrul costă 9,51 lei la Petrom și Socar, 9,55 lei la Rompetrol și 9,57 lei la OMV, MOL și Lukoil.

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Scumpirea vine la numai 48 de ore după reducerea fiscală care a ieftinit motorina cu aproximativ 68 de bani pe litru în cazul companiilor care au transferat integral reducerea de acciză și TVA în prețul de la pompă. Măsura a intrat în vigoare pe 16 august și presupune o reducere temporară cu 20% a accizei la motorina standard pentru perioada 16-31 august.

Potrivit Profit.ro, România a coborât după ieftinirea fiscală de pe locul opt pe locul 12 în clasamentul european al prețului motorinei, cu un preț mediu de aproximativ 1,92 euro pe litru. Chiar și așa, țara noastră rămâne în prima jumătate a clasamentului european.

Pe termen mai lung, evoluția prețurilor rămâne incertă. Profit.ro, citând o analiză Bloomberg, avertizează asupra unei posibile crize de motorină în Europa, pe fondul reducerii ofertei globale și al creșterii cererii înainte de iarnă.