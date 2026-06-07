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Video Nuntă regală în Marea Britanie. Nepotul Regelui Charles s-a căsătorit cu o asistentă medicală

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 07.06.2026, 07:48 | Modificat la 07.06.2026, 07:49

Nuntă ca-n poveşti în familia regală britanică! Peter Phillips, nepotul regelui Charles şi Harriet Sperling şi-au unit destinele într-o ceremonie privată, organizată într-un sat pitoresc din sudul Angliei.

Alături le-au fost Regele Charles, Regina Camilla, prinţesa Anne dar și viitorii moşteritori ai tronului - prinţul William şi prinţesa Katherine.

De la eveniment nu au lipsit nici prințesele Beatrice și Eugenie, fiicele fostului prinț Andrew şi mama mireului, Prinţesa Anne.

Harriet Sperling, de profesie asistentă medicală şi fiul prinţesei Anne formează un cuplu din 2024.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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