Ucraina susţine că a atacat 116 petroliere ruseşti în doar 9 zile. Navele mai mici, lovite de drone

Unităţile de drone ale armate ucrainene au lovit în noaptea de luni spre marţi în Marea Azov alte cinci nave ruseşti transportatoare de combustibil, precum şi patru cargouri şi un remorcher, potrivit comandantului forţei de drone a Ucrainei, Robert Brovdi, citat de agenţia EFE.

Conform acestuia, numărul navelor ruseşti de diferite categorii lovite de drone ucrainene în zona Mării Azov în ultimele 9 zile a ajuns la 116. "Mulţi nu înţeleg ce se întâmplă cu această bătălie navală. De unde vin aceste nave petroliere, care este misiunea lor şi de ce 'păsările' forţelor de drone le lovesc fără să le scufunde, transformându-le în fantome care plutesc în derivă pe mare ?", menţionează comandantul ucrainean.

Ucraina susţine că atacă nave mai mici

Acestea sunt nave mici şi mijlocii folosite de Rusia pentru a transporta petrolul destinat exportului către petroliere mai mari, care nu pot intra în porturile Mării Azov tocmai din cauza dimensiunii lor, fiind nevoie de circa 12-15 astfel de petroliere mai mici, pe care Ucraina le atacă acum în Marea Azov, pentru a umple un petrolier mare prin transbordare în Marea Neagră, explică militarul ucrainean.

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Pe lângă degradarea capacităţilor Rusiei de a efectua aceste transbordări de petrol pentru exporturile care pleacă din Marea Neagră, continuă el, aceste atacuri privează în plus inamicul de petroliere pentru a transporta combustibil pe mare către peninsula anexată Crimeea, care suferă deja o penurie de combustibil amplificată de atacurile ucrainene precedente asupra infrastructurii logistice şi energetice ruseşti.

Potrivit aceluiaşi comandant ucrainean, atacurile asupra navelor destinate transportului de combustibil obligă Rusia să crească frecvenţa acestor transporturi pe calea ferată şi cu mijloace rutiere, căi de transport care sunt de asemenea expuse atacurilor cu drone ucrainene.