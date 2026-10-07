British Airways pregătește o reconfigurare spectaculoasă a avioanelor sale Airbus A380, care va include 106 locuri la clasa business într-o singură aeronavă, o configurație prezentată drept un record mondial.

O companie aeriană își va reconfigura un Airbus A380 cu 106 locuri la clasa business, un record mondial - Sursa: Profimedia

Compania aeriană britanică își modernizează flota de Airbus A380 și pregătește o nouă configurație a cabinei, cu accent pe călătoriile premium. Întregul etaj superior al aeronavei va fi dedicat pasagerilor de la clasa business, unde vor fi disponibile 106 locuri, relatează CNBC.

Noua configurație face parte dintr-un amplu program de modernizare a celor 12 aeronave Airbus A380 operate de British Airways. Avioanele vor primi interioare noi și modificări în toate clasele de călătorie.

Cele 106 locuri de la clasa business vor fi dispuse în patru zone distincte. Fiecare pasager va avea acces direct la culoar, iar scaunele vor putea fi transformate în paturi complet plate. Unele dintre locuri vor beneficia și de uși pentru un plus de intimitate.

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Modificările nu se limitează la clasa business. Noua configurație va include 12 locuri la First Class, 84 la Premium Economy și 215 la Economy, pentru un total de 417 pasageri.

Prin comparație, configurația actuală a aeronavelor permite transportul a 469 de pasageri. Astfel, compania reduce numărul locurilor la clasa economică și mărește capacitatea pentru clasele premium.

Și cabina First Class va fi modernizată, urmând să ofere suite private și mai mult spațiu pentru pasageri. În același timp, zonele de servire și alte spații interioare ale aeronavei vor fi reconfigurate.

Proiectul marchează una dintre cele mai importante schimbări aduse flotei de Airbus A380 a British Airways și reflectă orientarea companiei către o experiență de călătorie mai premium.

Airbus A380, cel mai mare avion de pasageri din lume, este cunoscut pentru configurația sa cu două punți pe toată lungimea aeronavei. Prin noul design, British Airways transformă o parte semnificativă din spațiul disponibil într-o cabină dedicată pasagerilor de la clasa business.