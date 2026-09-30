AnimaWings a cerut intrarea în insolvenţă, la o zi după ce a anunţat retragerea unor avioane din operare

Compania aviatică Animawings a solicitat oficial intrarea în insolvență, la o zi după ce a anunțat oficial renunțarea treptată la zborurile operate cu Airbus A220, scrie Boarding Pass .

AnimaWings a cerut intrarea în insolvenţă, la o zi după ce a anunţat că opreşte o mare parte din zboruri

Animawings a solicitat oficial intrarea în insolvență, la o zi după ce a anunțat oficial renunțarea treptată la zborurile operate cu Airbus A220.

Compania aeriană românească Animawings a depus oficial dosarul pentru intrarea în insolvență. Acesta a fost înregistrat în 30 septembrie 2026 la Tribunalul București.

În acest moment, dosarul 40903/3/2026 aflat pe rolul Secției a-VII-a Civilă a Tribunalului București nu are stabilită o dată pentru judecarea solicitării.

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Această decizie vine la doar o zi după ce Animawings a anunțat oficial că „implementează în această perioadă o serie de măsuri operaționale necesare pentru asigurarea continuității zborurilor și limitarea impactului asupra pasagerilor”.

Măsurile au fost luate, conform comunicatului oficial, „în contextul unor situații tehnice care afectează disponibilitatea aeronavelor de tip Airbus A220-300” din flota sa.

Animawings are în flotă două avioane de tip Airbus A320 și șase avioane de tip Airbus A220-300. În decursul zilei de 30 septembrie, niciunul dintre cele șase avioane de tip A220 nu a zburat.

Sursele BoardingPass afirmă că, de fapt, situația ar fi cauzată de probleme financiare cu care Animawings se confruntă. Recent, aeroportul din Iași a acționat-o în judecată din acest motiv.

De asemenea, și Fraport Grecia, entitate care administrează o mare parte dintre aeroporturile grecești, a dat în judecată compania aeriană românească în urmă cu câteva luni tot pentru neplata datoriilor.

Zboruri Animawings anulate, după o serie de defecțiuni la avioane

Mai multe zboruri operate de Animawings au fost anulate sau au înregistrat întârzieri din cauza unor defecţiuni la mai multe aeronave. Călătorii au fost luați prin surprindere, iar planurile lor au fost date peste cap. Mai mult, problemele ar putea continua și în perioada următoare deoarece compania rămâne practic doar cu 2 aeronave din 8.

Vorbim mai exact de zborurile animawings tur retur către Oradea, Iaşi şi Cluj care au fost anulate, iar cele către Timişoara şi Rodos au avut întârzieri de mai bine de trei ore. Motivul acestor probleme este că operatorul a decis să retragă mai multe aeronave Airbus A220-300 din flotă, din cauza problemelor tehnice repetate, iar asta a afectat programul de zbor.

Mesajul integral transmis de AnimaWings

"În contextul unor situații tehnice care afectează disponibilitatea aeronavelor de tip Airbus A220-300 din flota AnimaWings, compania implementează în această perioadă o serie de măsuri operaționale necesare pentru asigurarea continuității zborurilor și limitarea impactului asupra pasagerilor. Aceste măsuri pot determina, punctual, reprogramarea, întârzierea sau anularea unor zboruri în perioada imediat următoare și pe parcursul lunii octombrie.

AnimaWings operează aeronave din familia A220 de aproximativ 20 de luni, unele dintre unitățile aflate în prezent în flotă fiind aeronave noi, livrate în urmă cu mai puțin de trei luni.

Airbus A220-300 este un model de generație relativ nouă, cu un nivel tehnologic avansat, pe care AnimaWings l-a ales ca parte importantă a strategiei sale de modernizare și dezvoltare a flotei. Experiența operațională acumulată a evidențiat însă o serie de provocări tehnice recurente, care au condus la perioade repetate de indisponibilitate a aeronavelor, inclusiv în cazul unor unități recent livrate.

Aceste dificultăți nu sunt specifice exclusiv AnimaWings sau pieței din România. Situații privind disponibilitatea operațională a acestui tip de aeronavă au fost întâmpinate în ultima perioadă și de un număr semnificativ de alți operatori europeni care deţin flote semnificative de Airbus A220.

În acest context, în urma unei analize aprofundate realizate și având ca priorități absolute siguranța operațiunilor, a pasagerilor și a echipajelor, AnimaWings a decis, începând cu data de 29 septembrie 2026, suspendarea treptată a operării aeronavelor A220-300, în funcție de situația tehnică și de evaluarea individuală, la zi, a fiecărei aeronave.

Această situație nu presupune suspendarea operațiunilor AnimaWings. Compania operează și alte aeronave în cadrul flotei, iar echipele operaționale lucrează permanent la reorganizarea programului astfel încât, acolo unde este posibil, zborurile planificate inițial cu aeronave A220-300 să fie preluate de celelalte aeronave disponibile. În paralel, sunt analizate și implementate soluții operaționale suplimentare pentru limitarea numărului de zboruri afectate.

În pofida acestor măsuri, reducerea temporară a disponibilității flotei într-un interval scurt de timp poate determina modificări punctuale ale programului de operare. Programul pentru perioada următoare este reevaluat permanent în funcție de disponibilitatea tehnică a aeronavelor, iar pasagerii afectați sunt informați direct, pe măsură ce modificările sunt stabilite.

Pentru fiecare zbor afectat, echipele AnimaWings urmăresc identificarea celei mai potrivite soluții disponibile. Pasagerilor le sunt oferite, în funcție de situația fiecărei rezervări și de disponibilitate, opțiuni de reacomodare sau rambursarea integrală a sumelor achitate, în conformitate cu cadrul legal aplicabil.

În această perioadă, volumul solicitărilor adresate serviciilor de suport AnimaWings este semnificativ mai ridicat decât în mod obișnuit, motiv pentru care pot apărea întârzieri în procesarea solicitărilor și transmiterea răspunsurilor către pasageri. Echipele noastre sunt active și lucrează continuu pentru procesarea tuturor solicitărilor și identificarea soluțiilor necesare pentru fiecare pasager afectat.

La acest moment, situația este gestionată astfel încât impactul asupra întregii operațiuni să fie cât mai redus și, în mod esențial, nu există pasageri rămași în destinații fără o soluție de revenire.

Înțelegem pe deplin disconfortul pe care modificarea unui zbor îl poate genera și regretăm situațiile în care planurile de călătorie ale pasagerilor noștri sunt afectate. Prioritatea companiei în acest moment este stabilizarea programului de operare, menținerea celor mai înalte standarde de siguranță și identificarea celor mai bune soluții pentru pasagerii afectați.

AnimaWings va continua să comunice transparent actualizările relevante pe măsură ce situația tehnică evoluează și programul de operare pentru perioada următoare este stabilizat", potrivit comunicatului transmis de companie.