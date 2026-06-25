Venezuela trăieşte cel mai negru moment din ultimul secol, după ce a fost lovită de două cutremure devastatoare în mai puţin de un minut. Primul cu magnitudine 7,2, iar al doilea... 7,5! Cel puţin 164 de oameni şi-au pierdut vieţile, după ce case, blocuri şi hoteluri s-au prăbuşit la pământ. Mii de salvatori încearcă acum să ajungă la oamenii îngropaţi sub ruine, care strigă după ajutor de sub dărâmături. Autorităţile cred că bilanţul total ar putea urca la mii de morţi.

Cele două seisme au avut loc la doar 39 de secunde unul de celălalt. Epicentrul a fost la 160 de kilometri de capitala Caracas, iar cutremurele au fost la mică adâncime, 10 şi 22 de kilometri. Locuinţele s-au zguduit violent, la magnitudini de 7,2 şi 7,5.

"A fost cel mai puternic pe care l-am simțit vreodată! Şi a durat mult. Foarte puternic! Totul din casă s-a spart. Toate paharele, totul a căzut, toate ceștile, totul!", spune o femeie.

Panicaţi, după primul cutremur, mii de oameni au ieşit pe străzi. Unii au fost la un pas să fie striviţi de clădirile care au căzut la al doilea seism.

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"Toți pereții erau crăpați. Am reușit să deschidem ușa cum am putut. Nu vedeam din cauza unui nor de fum. Și când am coborât, scena arăta ca un film de groază. A trebuit să ne cățărăm peste moloz și peste tot. O singură familie a ieşit din clădirea aceea", spune un supravieţuitor.

"Mişcările erau foarte puternice. Am stat acolo și am spus: 'Doamne Dumnezeule, iată-mă'", spune un martor.

Unul din terminalele aeroportului din capitală s-a surpat

Circulaţia cu metroul a fost suspendată, iar aeroportul din capitală a fost închis după ce unul dintre terminale s-a surpat.

"Uitați-vă cum arată Aeroportul Maiquetia, în care ne aflăm. Uitați-vă la dezastrul de aici, totul s-a prăbuşit. Priviţi cum arată după cutremur. Priviţi cum arată totul în jur. Oameni buni, situația pe care o trăim aici este gravă", spun martorii.

Cea mai afectată este regiunea La Guaira, unde a fost declarată stare de calamitate. Clipurile filmate acolo arată clădiri reduse la mormane de moloz.

"Pare că e zonă de război!", spunea un martor.

De sub munţii de moloz, salvatorii aud strigăte de ajutor. Cuprinse de disperare, rudele încearcă să rupă cordoanele poliţiştilor pentru a ajuta la operaţiunile de salvare.

"Am solicitat sprijinul sectorului privat, astfel încât să putem închiria utilaje grele pentru operațiunile de salvare. […] De asemenea, dorim să solicităm cea mai mare cooperare din partea populației. Locuințele care au suferit daune structurale grave trebuie evacuate. Declarăm stare de urgență, așa cum este prevăzut în Constituția noastră", a spus preşedintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez.

Seismele, urmate de cel puţin 30 de replici

Seismele au fost urmate de cel puţin 30 de replici. Zeci de mii de persoane au dormit pe străzi sau pe stadioane noaptea trecută.

"În aceste momente dificile, fac apel la unitate națională, la seninătate și la iubire. Inima mea este alături de întreaga Venezuela!", a scris pe X fostul preşedinte Nicolas Maduro.

Aflat în arest în America, fostul preşedinte Nicolas Maduro a făcut apel la unitate naţională şi iubire. Statele Unite au trimis ajutoare în zonă.

"Deja desfășurăm echipe de căutare și salvare. Și apoi îi ajutăm și cu niște imagini de la sateliţi, în special în zonele de coastă. În acest moment, aeroportul din Caracas este avariat. Una dintre piste este crăpată, dar Departamentul de Război are capacitatea de a ateriza în astfel de situații", a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

Ţări din America Latină, China şi Germania, dar şi Uniunea Europeană au promis ajutoare umanitare şi echipe specializate în căutarea victimelor. Cele două cutremure sunt cele mai puternice din Venezuela în ultimii 126 de ani.